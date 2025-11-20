La Laboral, lista para recuperar sus chapuzones: "La piscina era de las mejores de Europa"
Los visitantes celebran su rehabilitación
Jesús Ruiz se desplazó ayer a las instalaciones de la Laboral para enseñárselas a sus amigos mallorquines Manuel Honorato y Mónica Miranda. Uno de los espacios por los que pasaron fueron la piscina, abandonada desde 1990 y que será rehabilitada al igual que las pistas deportivas de la Universidad. "Esta piscina, en su día, era de las mejores de Europa", subrayó Ruiz, quien al igual que otros vecinos y estudiantes de La Laboral festejó que el Ayuntamiento haya encargado la redacción del proyecto técnico para acometer las obras. "Es una gran noticia y seguro que será un paso más para conseguir el reconocimiento de la UNESCO", agregó este gijonés.
Según las previsiones de la concejalía de Deportes, en manos del Partido Popular, se espera que las obras sean licitadas en primavera, una vez que el proyecto esté realizado. Cuando estos trabajos lleguen a su fin, Gijón tendrá en La Laboral su primera piscina pública al aire libre. "Es llamativo que no haya ninguna en toda la ciudad", expresó Ruiz.
Los estudiantes universitarios también celebraron la inversión en estas obras necesarias para recuperar estos espacios, que alcanza los tres millones de euros. Pelayo González, alumno del primer curso de Trabajo Social, puso el foco en que "chocaba ver esa zona abandonada y con pintadas". "Las instalaciones son una pasada y son modernas, por lo que llamaba la atención que la piscina y las pistas estuvieran así", desarrolló González, que apuntó que "seguro que va a venir mucha gente cuando estén rehabilitadas".
Como suele ser habitual, numerosos turistas se acercaron ayer para conocer por dentro el coloso de Cabueñes. "Era una visita imprescindible de nuestros días por aquí", indicaron los madrileños Felipe e Isabel López y su hija, Andrea. Respecto al proyecto para restaurar la piscina, esta familia remarcó que "seguro que va a quedar genial porque el diseño que tiene es precioso". "Estaría bien que intentaran mantener el estilo que tiene, porque llama la atención", puntualizó Isabel López, a quien le resultó sorprendente que La Laboral no sea todavía reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. "Es un sitio espectacular. Nos ha parecido una pasada", añadió esta turista de la capital.
Reproche de Podemos
Este asunto se trató ayer en el pleno municipal. La edil de Podemos, Olaya Suárez, quien presentó previamente un ruego para que el Ayuntamiento procediera a la rehabilitación de la piscina abandonada desde 1990 y de las pistas polideportivas, le reprochó al gobierno local enterarse "por la prensa" del proyecto. "Es una deslealtad", criticó.
