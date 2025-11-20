Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mónica Blanco inaugura un espacio comercial de diseño del hogar en Gijón

Al acto de inauguración asistieron Ángela Pumariega y Álvaro Alonso, entre otros

Álvaro Alonso, Mónica Blanco, Ángela Pumariega, Teresa Sapey y Soledat Berbegal, ayer, en la inauguración del espacio de diseño para el hogar.

Álvaro Alonso, Mónica Blanco, Ángela Pumariega, Teresa Sapey y Soledat Berbegal, ayer, en la inauguración del espacio de diseño para el hogar. / Lucas Cid

Gijón ya cuenta con un nuevo espacio comercial de diseño del hogar. La empresaria Mónica Blanco inauguró ayer el establecimiento, que se encuentra en el número 20 de la calle Casimiro Velasco.

Al acto de inauguración acudieron numerosos asistentes. Entre ellos estuvo la vicealcaldesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso, así como la arquitecta Teresa Sapey, la investigadora Marisa Santamaría, Soledat Berbegal, consejera de ACTIU, y la artista Helena Rato. Precisamente, dos de sus obras acompañaron la inauguración y permanecerán expuestas en el nuevo espacio hasta que finalice 2025.

Con el "Mónica Blanco. Casa, calma, carácter", la empresaria explicó que fusiona "empresa, diseño y arte" a través de un espacio "con personalidad". "Este proyecto no supone un cambio de rumbo, sino una evolución natural; ambas firmas -este espacio y 'EquiAvilés'- se complementan y se fortalecen mutuamente, uniendo experiencia técnica, visión estética y sensibilidad empresarial".

