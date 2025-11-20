Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo equipo de riegos y baldeo para Emulsa

Emulsa ha incorporado a su flota un nuevo equipo de riego y baldeo. El nuevo vehículo está equipado con un depósito de agua de 10.000 litros, lo que permite incrementar la capacidad operativa de los servicios de baldeo. El coste, sin IVA es de 210.000 euros.

