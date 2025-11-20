Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pintueles repasa obras con "Esto Ye Ciares"

El edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, y el director general de Medio Ambiente, Alejandro Navazas, se reunieron con la asociación "Esto Ye Ciares". Sobre la mesa, la finalizada renovación de los juegos infantiles de Los Pericones, una nueva zona estancial en la calle Francisco Carantoña o la nueva zona verde en el entorno de La Tejerona.

