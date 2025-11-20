Quince plazas en el campamento de Navidad para niños con discapacidad
La Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) acaba de abrir el plazo de preinscripción para la edición de Navidad del campamento urbano para la infancia y juventud con discapacidad y grandes necesidades de apoyo. Este es un recurso especializado que combina ocio inclusivo y conciliación familiar durante las vacaciones escolares. La preinscripción puede realizarse hasta el día 25 a través de la web municipal y el campamento se desarrollará en el Equipamiento Social del Natahoyo, en el número 11 de la avenida de Moreda, entre diciembre y enero y en horario de 10 a 17 horas. Está dirigido a niños, niñas y jóvenes de 6 a 21 años, y cuenta con 15 plazas. El precio de la actividad es de 135,09 euros, incluyendo comedor y tentempié. Hay tarifas reducidas.
