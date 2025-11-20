Los residuos de caucho del campo del Tragamón: en cubos y sin que nadie se los lleve
IU exige al gobierno un protocolo de actuación con el Deportivo Arenal para gestionar la recogida de un material que no puede ir a un contenedor ordinario de basura
Javier Suárez Llana, portavoz de IU, lleva a comisión un ruego para que se proceda "de inmediato" a gestionar los residuos de caucho y de hilo almacenados en las instalaciones del campo municipal de fútbol de El Tragamón y a establecer un protocolo con el Club Deportivo Arenal para su recogida de forma periódica hasta que los campos sean renovados. IU ya fue quien en junio denunció vertidos desde ese espacio deportivo que afectaban al Jardín Botánico.
En su nueva iniciativa Suárez Llana recoge las consideraciones de una notificación que desde la Dirección General de Medio Ambiente se le hizo en julio al Patronato tras realizar una visita a la zona. El Patronato es el titular del campo de fútbol. En su comunicación, Medio Ambiente recalca la necesidad de tomar medidas para eliminar esos restos de caucho que se desprenden del césped sintético del campo. Y también hace hincapié en gestionar adecuadamente ese residuo al ser contaminantes.
Sin embargo, denuncia el edil de IU, "hasta la fecha el Arenal no ha recibido ninguna indicación sobre la gestión del caucho retirado, que almacena en cubos y contenedores en las propias instalaciones". Ahora mismo ya no le queda espacio para seguir acumulándolo y a esos se une "el hilo de los campos, que ha empezado también a desprenderse como consecuencia del estado de deterioro en que se encuentran por haber superado su vida útil". En ningún caso se pueden depositar en los contenedores ordinarios de Emulsa.
