Robots, drones y videojuegos se dan la mano en LABoral, en Gijón, para una experiencia educativa diferente

La tecnología volvió a ser puente entre aprendizaje y entretenimiento en la tercera edición del evento Gijón Steam and Gaming, celebrado esta mañana en la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial con la participación de 26 jóvenes de la Escuela de Segunda Oportunidad del Plan de Empleo. La actividad, patrocinada por Gijón Impulsa y realizada a través de un acuerdo entre Empleo Gijón y la Empresa Instituto Tecnológico de Barredo, buscaba mostrar la relación directa entre el ocio digital y las formaciones técnicas que les pueden abrir puertas laborales.

“Lo que pretendemos es aunar formación con ocio”, explicó Héctor Lasheras, CEO de Inteba. “Los videojuegos, la programación o el desarrollo surgen precisamente de este tipo de aprendizajes. Por eso hoy los alumnos tendrán dos horas de formación en robótica, dronótica, programación e impresión 3D, y después un tiempo de ocio para que puedan divertirse y entender esa vinculación entre lo que estudian y el juego”.

LABoral Centro de Arte acoge la tercera edición de Gijón Steam and Gaming, que une formación y ocio digital / Ángel González

Los jóvenes participantes llegaron con curiosidad y sin tener claro qué iban a encontrarse, pero pronto se sintieron motivados. En un plató rodeados de ordenadores, impresoras 3D, consolas gaming y equipos de realidad virtual, Fernando Kazan y Daniel Robledo admitieron que: “No sabíamos casi nada de esto antes de venir, pero nos está gustando”. Otras dos de los asistentes, Katia Victoria y Caterina Noemí, reconocían que acudieron por interés: “Nos llamó la atención porque nunca habíamos hecho este tipo de actividades y dijimos: vamos a probar”.

Todos coincidieron en que les ha despertado mucho interés lo aprendido durante la formación, principalmente la parte de los drones, ya que para ellos es "una oportunidad para verlos de cerca". Además, admiten que este tipo de actividades les ayuda a ver aplicaciones prácticas y más dinámicas.

Una jornada para descubrir vocaciones

La organización insiste en que este tipo de encuentros son una forma de acercar a los jóvenes a profesiones tecnológicas desde un enfoque lúdico, reforzando su motivación y mostrando oportunidades reales de futuro. "El evento surge hace 3 años con esa idea de combinar ocio y formación precisamente", explica Lasheras y añade que "la posibilidad de realizar más ediciónes dependerá siempre del patrocinio o no de las instituciones".

Durante la parte formativa los alumnos logragon los objetivos de programar y volar drones "que para ser una primera vez está muy bien", admite el CEO de Inteba. Tras ello disfrutaron de una hora y media de juego libre, donde poder aplicar parte de lo aprendido y explorar nuevos intereses dentro del ocio digital: "Creemos que es algo muy necesario", añade Lasheras. En esta parte final de la jornada probaron la realidad virtual, la impresion 3D y las consolas que tenían a su disposición: "En general son cosas que no conocían y que les abren nuevas oportunidades".