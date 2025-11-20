Sergi López: "Lo que queremos que nos pase en la vida es que haya curvas donde pensábamos que había una recta"

Sergi López llega al FICX con “La terra negra”, película de Alberto Morais de ecos pasolinianos en la que encarna al extranjero que llega al pueblo. A punto de cumplir sesenta años (dentro de un mes) el actor catalán acaba de ser nominado a mejor actor en los Premios del Cine Europeo por Sirât, un galardón que ya ganó al inicio de su carrera, en el 2000 por la película francesa “Harry, un amigo que os quiere”.

¿Qué siente hoy al pensar en aquella época y en aquel premio y esta nueva nominación?

Estaba haciendo cine en Francia y no me enteraba, no sabía ni lo que estaba haciendo. Ahora sí. Sirât sigue este camino de sorpresas, porque esto de hacer una película y que salga bien es un milagro. No sabes de qué depende. Hay algo que sobrepasa la razón, con el público, con la sala

¿Y qué opinión tiene del cine europeo?

Yo pensaba que era una propuesta más del cine de autor frente al cine norteamericano. Algo queda de esto. Europa es impresionante. En mil kilómetros te encuentras seis culturas, lenguas distintas, gente que come y baila cosas distintas. Asocio esta riqueza con la idea de diversidad frente al pensamiento único.

¿Y qué hay de la industria?

Por eso digo que esto del cine es muy complicado y lo del milagro. Queremos que el público vea cosas diferentes y a la vez estamos en un mundo donde el músculo financiero determina muchas cosas. Es muy complicado que ese mundo acabe apoyando cosas que tienen que ver con la búsqueda, con lo contemporáneo, con la escritura fuera de lo común. Es una contradicción en sí misma. Queremos una fórmula que funcione y queremos ser libres.

De distintas formas en “Sirât” y en “La terra negra” encarna a tipos raros, hombres que no encajan. ¿Qué le pasa con estos papeles?

Sí que es verdad que me doy cuenta de que los personajes raros no sé si me gustan, que sí que me gustan, pero me los proponen. Me llaman directoras, directores que les ha inspirado tal papel. Yo le he ido cogiendo el gusto. Me acuerdo de los hermanos Larrieu, unos directores muy epicúreos, unos tíos que siempre nos lo pasamos bien cuando hacemos una peli. Hace tiempo que no trabajo con ellos y hace poco les vi y les decía que cuándo hacíamos algo y me decían: ‘Oye, pues pensamos mucho en ti; cuando hay un personaje muy raro decimos nos imaginamos que lo haces tú y nos cuadra más’.

¿A qué cree que se debe esta facilidad para hacer al tío-fuera-de-lugar?

Empecé haciendo cine en Francia y no hablaba francés, con un acento de VIlanova que cantaba por un tubo. Sin embargo he ido haciendo una carrera, y esos tíos fuera de lugar no sabemos de dónde son, pero su acento es de otro lugar. Hasta el punto de que cuando han tenido que buscar hermanas o madres en la ficción, han tenido que buscar actores españoles. Yo hago cine en Francia y no soy francés. Tampoco vivo en Madrid ni en Barcelona. Por lo tanto, siempre he estado fuera de lugar, en las afueras.

¿Sobre estos dos personajes en concreto?

Comparten cosas. Saben que entran en un mundo en que van a pillar, que están en riesgo. Que allí, ¡hostia!, este tío… No es el tío seguro que está descubriendo el Amazonas. Son tíos un pco perdidos y a la búsqueda de algo y los dos son carne de violencia en el fondo. Las vida les va golpear.

A estas alturas de carrera, ¿cómo prepara estos personajes, importa la edad?

Hago lo que puedo. Me agarro a la primera intuición de la lectura del guión. A través de las palabras llegas a una impresión profunda que cuenta mucho. Luego, tengo la suerte de que las directoras están todas colgadas, los que hacen películas están desequilibrados. Y tienes una interlocución que te inspira o que te abandona. Cuando te dicen: No, tú eres Maradona, te dejo ahí suelto. En todo caso, lo que quiero decir es que esto es un trabajo colectivo.

¿Lo pensó siempre así?

En la juventud resonaba en mi cabeza la idea de que los actores aprendían a ser actores, en un momento eran ya buenos y punto. Y me acuerdo de una película que hicimos con Jean-Luc Bideau, un tipo muy cachondo. Había una cena en la que sacaba unas sábanas y decía que allí había dormido su mujer hacía treinta años, antes de abandonarle. Y lo decía entre lágrimas. ¿Cómo hace esto? Me preguntaba. Y es que lo hacía entre todos. Mirándole a él yo me emocioné. No actúas solo, te agarras a los otros, al entorno, al desierto. Eso es lo que te ayuda a creerte lo increíble, que tú eres otro.

¿Más lecciones?

He aprendido que no siempre lo vas a hacer bien, que no pasa nada, que una película es un intento. Cuando empezaba estaba más estresado por hacerlo bien. Ahora asumo que no siempre es así, que siempre estás empezando de cero, que no todo depende de mí, que no eres tan importante.

¿Qué nos cuenta de esta ‘Terra negra’?

Es un mundo peculiar de un cineasta peculiar. Es un personaje raro, que no va con el aire de ahora. Alberto (Morais) es un marciano de cojones. Un colgado de Pasolini, del cine, y nos hace actuar de una manera que el primer día que nos conocimos no lo entendíamos. No hagas nada, nos decía. Nos pedia desnudar la acción hasta llegar a un lugar casi simbólico. Es muy obsesivo, me pedía que ni parpadeara. Fue un gustazo descubrir a un tío con una manera tan diferente de ver el mundo. Y, luego, es un tío muy ateo que aborda la idea del sacrificio del inocente para salvar a los humanos. Es una película difícil de definir

¿Qué le parece este regreso a lo espiritual desde el ámbito cultural?

No sé. Igual tiene que ver con que en el mundo de hoy la verdad y la mentira no se diferencian. Es tal el lío que igual sí hay una pulsion de mirar hacia dentro y ver lo que te vibra, qué te viene de la tierra. Estamos todos un poco perdidos, y los jóvenes ya no te digo. Y no es su culpa.

La última. ¿Qué le parece el manierismo de la narrativa de las series, la perfección en los productos de ficción?

Parece inteligencia artificial. Parece que hay un formato que le pones, como en las pelis de James Bond, lo de empezar con una escena de acción acojonante, la chica en el minuto veinte, a la mitad el beso… Suena bien, pero al final acaban siendo formatos, formateas las cosas. No hay nada tan horrible como lo de que algo ‘está muy bien rodado’. Pues sí, claro, hay drones, grúas, todo es más plano. Pero las aristas son lo que te saca del sitio. Eso es lo que queremos que nos pase en la vida, que haya curvas donde pensábamos que todo era una recta.