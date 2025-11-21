Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: se enfrentaban a penas de 42 años de prisión

Los cuatro jóvenes acusados de la violación de El Carmen han sido absueltos por la sección octava de la Audiencia Provincial. El fallo que aún no es público, ha sido dado a conocer esta mañana. Se enfrentaban a penas que iban hasta los 42 años de cárcel.

El caso de los más mediáticos del 2021 se juzgó hace escasas semanas en Gijón. Había cuatro acusados que habían sido denunciados por dos jóvenes.

El abogado de la defensa, Germán Inclán, ha logrado la absolución de los cuatro implicados acusados de abuso y agresión sexual tras una noche de fiesta en el barrio de El Carmen.