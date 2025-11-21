Nueva newsletter de ocio
El Ateneo Jovellanos ratifica a Álvaro Muñiz como presidente
El Ateneo Jovellanos celebró ayer una asamblea extraordinaria en la que sus socios ratificaron a Álvaro Muñiz (en el centro de la imagen) como presidente. La sede de la entidad, ubicada en la antigua Escuela de Comercio, acogió el encuentro. Durante los meses previos a esta cita, Álvaro Muñiz aseguró que la afrontaba "a la espera de ver si se animaba alguien a presentar su candidatura". No obstante, indicó que "tengo claro que no dejaría colgada a una institución en la que creo".
