Cabueñes logra una rebaja histórica de la lista de espera quirúrgica

Rebaja histórica de la lista de espera quirúrgica en el Hospital Universitario de Cabueñes. Más de siete años después, el principal complejo sanitario de la ciudad ha logrado cerrar un mes con menos de 4.000 pacientes pendientes de intervención. En concreto, tal y como demuestran los datos publicados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, Cabueñes terminó octubre con 3.769 personas en esa situación. La última vez en la que consiguieron estar por debajo de la barrera de los 4.000 pacientes fue en julio de 2018, con 3.904 personas en aquella ocasión.

El último balance cerrado de la actividad quirúrgica del hospital pone de manifiesto que la situación de las listas continúa mejorando. El dato del pasado octubre (3.769) es la suma del número de pacientes en espera estructural (3.057), los casos transitoriamente no programables (539) y los que están en espera tras rechazo de centro alternativo (173). La última vez que hubo una cifra tan baja como la actual fue en junio de 2018. En aquel mes hubo 3.753 personas pendientes de intervención quirúrgica. Desde entonces, con la pandemia como principal causante desde marzo de 2020, el Hospital de Cabueñes había contado siempre con cifras más altas.

La gerente del área sanitaria V, María Luisa Sánchez Núñez, celebró ayer esta importante mejora. "Siguiendo el marco estratégico de la consejería de Salud, que tenía entre sus objetivos la mejora de la accesibilidad en los procedimientos quirúrgicos, el Hospital Universitario de Cabueñes implantó un plan de acción", explicó Sánchez. "Esas líneas de actuación se han traducido en un incremento significativo de la actividad quirúrgica. Eso ha permitido obtener esta mejora gracias al esfuerzo de los profesionales implicados directamente en el bloque quirúrgico y del resto de profesionales del hospital y del área que facilitan este trabajo conjunto", desarrolló la gerente del área sanitaria V.

Más allá de haber conseguido una caída que devuelve las listas a tiempos anteriores a la pandemia, estas cifras también generan satisfacción por la reducción alcanzada en un año. En octubre de 2024, el Hospital de Cabueñes tuvo 7.385 pacientes pendientes de intervención quirúrgica. Por lo tanto, en los últimos doce meses, el principal complejo sanitario ha rebajado la lista en un 48,96 por ciento.

El archivo publicado en la tarde de ayer por el Servicio de Salud, por otro lado, demuestra que la media general de espera quirúrgica de Cabueñes es de 85 días, mientras que hace un año era de 94. En cuanto al tiempo máximo de espera de un paciente en espera estructural, la rebaja va de los 342 de octubre de 2024 a los 339 del pasado mes.

Asimismo, otra de las mejoras alcanzadas es la del número de pacientes que llevaban aguardando por su operación más de seis meses. En octubre de 2025 han sido 327, mientras que hace un año fueron 410. Si bien, la mayoría de los 327 pacientes los registra Traumatología (239), que se trata de un servicio que suele contar con unos niveles superiores de demora por el volumen de urgencias que asume y por la cantidad de operaciones menos urgentes que puede reprogramar.

Las cifras en Jove

En el otro gran complejo sanitario de la ciudad, el Hospital de Jove, las cifras de octubre también suponen una mejora. En total, el centro hospitalario de la zona oeste cerró el pasado mes con 1.510 pacientes pendientes de intervención. Ese dato es la suma del número de pacientes en espera estructural (1432) y de los transitoriamente no programables (78). En octubre de 2024 el número ascendió hasta los 1.569. El tiempo de demora media en espera estructural se ha mantenido prácticamente estable entre los 77 días de octubre de 2024 y los 76 del pasado mes. n