Choque en Gijón entre OTEA y Divertia con acusaciones de "competencia desleal": este es el motivo

La presentación de las Jornadas de Cocina Tradicional de Gijón, que arrancan este viernes con la participación de 22 establecimientos, dejó un cruce inesperado de posiciones entre el presidente de OTEA en Gijón, Ángel Lorenzo, y el presidente de Divertia, Oliver Suárez. Lo que comenzó como un acto para ensalzar la cocina tradicional gijonesa se convirtió en un intercambio de posturas sobre la organización de eventos en la ciudad y su impacto sobre la hostelería local. Lorenzo celebró la consolidación de estas jornadas pero aprovechó para expresar una preocupación que el sector viene trasladando desde hace meses: “Necesitamos que exista una conciliación; Gijón tiene muchísimos eventos hosteleros en recintos públicos que compiten directamente con nuestro sector”, declaró Lorenzo, que tildó dicha situación como "competencia desleal".

Lorenzo destacó que este año se celebraron 47 fiestas en el concejo, muchas organizadas por particulares que, según OTEA, “venden una fuente de negocio en suelo público y sin las restricciones que tiene la hostelería”. El presidente de los hosteleros fue tajante: “Esto hace daño a la hostelería y a la imagen de la ciudad. En Gijón se cierran más establecimientos de los que abren, a diferencia de Oviedo”. Y añadió que, para atraer turismo de calidad, es necesario “proteger la hostelería, cuidarla, y no apostar por carpas y barracas”.

Divertia rechaza parte de las críticas: “Los eventos dinamizan la economía de la ciudad”

Las palabras de Ángel Lorenzo recibieron una réplica inmediata del concejal no adscrito y presidente de Divertia, Oliver Suárez: “Discrepo de parte de las declaraciones del presidente de OTEA”, manifestó. El responsable municipal defendió los eventos que organiza Divertia. "Todos los eventos que realizamos intentan dinamizar la economía de la ciudad, no solo de la hostelería, también del pequeño comercio”, recalcó.

Aunque matizó su desacuerdo, Suárez insistió en que la relación con OTEA es “cordial y cercana” y que están abiertos a revisar lo que sea necesario. “Seguiremos trabajando para ver qué áreas de mejora tenemos y abiertos a recibir las propuestas que consideren oportunas", afirmó.

Pumariega recoge el guante: el plan estratégico de turismo abordará la competencia de eventos

La Vicealcaldesa, Ángela Pumariega, que también participó en la presentación, intervino para reconocer la preocupación del sector y asegurar que el Ayuntamiento incorporará medidas específicas en el próximo plan estratégico de turismo: “Creemos que es importante desestacionalizar los eventos y evitar que compitan entre sí. Es una línea que estará recogida en el plan estratégico”. Pumariega destacó que las jornadas son clave para apoyar a la hostelería local en un mes “más complicado” como noviembre, y subrayó que apostar por la gastronomía tradicional es una forma de reforzar la identidad y el atractivo turístico de la ciudad.

Una presentación con sabor tradicional y debate abierto

Las jornadas ofrecerán durante diez días menús y tapas tradicionales en los establecimientos participantes, además de gastromapas y material promocional. Pero la presentación dejó claro que, más allá de los fogones, hay un debate de fondo sobre el modelo de eventos en la ciudad y su relación con el sector hostelero.

El choque dialéctico entre OTEA y Divertia no cerró puertas: ambas partes insistieron en su disposición al diálogo. Pero el asunto quedó sobre la mesa, en plena inauguración de unas jornadas que nacen -precisamente- con la idea de impulsar el consumo en la hostelería local.