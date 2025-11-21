La EMA invertirá 10 millones en redes para Nuevo Gijón y el hospital Quirón

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) tiene ahora mismo entre manos obras que suman alrededor de 25 millones de euros, ha incorporado a su proyecto presupuestario para el año que viene inversiones por un total de 15,2 millones y ya tiene en fase de redacción proyectos para encarar a partir de 2027 con similar dimensión millonaria. Entre estos proyectos de futuro que ya se están trabajando destaca el plan de ampliación de las redes de la EMA en Nuevo Gijón para dar servicio a los nuevos vecinos que se incorporen a los desarrollos residenciales definidos allí por el Plan General de Ordenación (PGO), pero también al anunciado hospital de la firma Quirón. La redacción del proyecto se acaba de encargar a Getinsa por algo más de 141.000 euros y un plazo de ejecución de 9 meses. Se estima que el coste de la obra rondará los 10 millones de euros.

Estas fueron solo algunas de las cifras que ayer aportaron el presidente de la empresa, el edil forista Jesús Martínez Salvador, y su director-gerente, Vidal Gago, en una comparecencia que sirvió para poner punto final a las actividades impulsadas por la EMA en la Feria de Muestras con motivo del Día Mundial del Retrete y que movilizaron a más de 400 escolares a los que se buscó mostrar entre juegos la importancia del saneamiento. Una importancia que ya tiene clara la EMA que le dedica dos de cara tres euros de sus inversiones y que ha convertido el saneamiento de la zona rural en una de sus prioridades.

Fue Gago quien, al hablar del futuro, remarcó la importancia como "proyecto de ciudad" de la obra de Nuevo Gijón. De su importancia, su coste y su complejidad ya que "es un proyecto complicado, tendremos que atravesar la autopista y tendremos que atravesar vías". En lo que tiene que ver con la red de abastecimiento el objetivo es reforzarla para garantizar todo el suministro necesario teniendo en cuenta, además, que el futuro equipamiento sanitario necesitará totales garantías de agua en casos extraordinarios como averías o incendios. Sobre la red de saneamiento se dice en el proyecto que la actual conducción de evacuación de aguas residuales que pasa bajo la autovía GJ81 y la línea ferroviaria Gijón-Laviana está al límite de su capacidad y se necesita una nueva conexión hacia el colector interceptor del río Pilón, en el polígono de Mora Garay.

Cuatro planes de renovación de redes en la zona urbana

También tiene la EMA en proceso de redacción por 190.000 euros proyectos de renovación de sus redes en cuatro zonas del casco urbano. Una es la zona de los Alsas, en el ámbito delimitado por las cales Ribadesella, Infiesto, Magnus Blikstad y la avenida de Portugal y otra está en el Centro entre las calles Corrida, Trinidad, Melquiades Álvarez, Cabrales, Instituto, Moros y Munuza. Hay otra operación en Nuevo Gijón que afectaría al ámbito delimitado por las calles Dolores Ibárruri, Sierra del Sueve, Torre Cerredo y la avenida de la Constitución. Y el cuarto lote se concentra en la calle Japón, con una obra que va aguas arriba de la calle Velázquez hasta Calafates y Cigarreras.

Entre las inversiones ya en marcha, y que suman esos 25 millones que Martínez Salvador destacó como "cantidad muy importante que refrenda un trabajo serio y riguroso y posiciona a la empresa en cifras que nunca había cosechado", tiene especial incidencia la que se desarrolla en la avenida de la Pecuaria, y que también tiene que ver con dar servicio a nuevos desarrollos de vivienda y a un centro hospitalario. En concreto a las necesidades que surjan de la ampliación del hospital de Cabueñes.

A todos estos trabajos que pese a su envergadura ya son ordinarios en la EMA se suman como extraordinarias las actuaciones vinculadas al PERTE del Agua, que traerán a la empresa "cinco millones limpios de polvo y paja", en palabras de Gago, de subvención de Europa pero imponiendo cumplir con un plazo que termina en junio del año que viene y con la complejidad "de que no son temas fáciles de ejecutar, tiene mucho que ver con la digitalización". Entre estas actuaciones hay desde sistemas de localizadores para detectar fugas a la implantación de un portal del cliente pasando por, con un coste de tres millones, un proyecto para producir energía en la estación de La Perdiz. Por un lado se trata de aprovechar la cubierta para la captación de energía fotovoltaica y, por otro, de aprovechar la necesaria reducción de presión, antes de la entrega a depósito, en la tubería de agua proveniente de Mareo para generar energía eléctrica.

Un taller de empleo para mejorar el entorno del arroyo del Pisón

Ángela Pumariega, en el centro de la imagen. / LNE

El entorno del arroyo del Pisón fue el lugar elegido para que la vicealcaldesa y responsable de Empleo, Ángela Pumariega, testara el resultado de uno de los trabajos que ha desarrollado el personal del taller de empleo "Las Mestas". En este caso, el trabajo ha supuesto ejecutar un camino de enlace entre el puente y los huertos de ocio, colocar tres mesas, limpiar de maleza el entorno y hacer una plantación bajo el aparcamiento del Palacio de Deportes. "Hemos podido poner solución a una demanda justa de los vecinos", concreto la concejala popular.