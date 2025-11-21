Emtusa tiene tres nuevos autobuses en la calle... y hay un detalle que les diferencia del resto

Una cuarta puerta es la gran novedad que ofrecen los tres nuevos autobuses híbridos y articulados que acaba de incorporar a su flota la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) y cuyo destino prioritario será reforzar las líneas 1 y 15. Con esa cuarta puerta serán tres las vías habilitadas para el descenso de viajeros lo que permitirá no solo agilizar su salida, también evitar esas concentraciones que se suelden dar ante las puertas y que frenan el paso de los usuarios a la parte de atrás del vehículo. Cada uno de estos autobuses tiene capacidad para 148 personas: 108 de pie y 40 sentadas.

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el presidente de Emtusa, el forista Pelayo Barcia, asistieron al «bautizo» de los tres buses en una plaza Mayor en pleno montaje del gran árbol de Navidad. También participó en el acto el edil de Educación, el popular Jorge Pañeda. Como ya es tradición, un concurso entre escolares sirvió para elegir el nombre de los nuevos autobuses. Por las calles de Gijón transitarán «Autonet», «Manzanín» y «Aventurero» los nombres elegidos por, respectivamente, Tyler David Acosta del Patronato San José, Óliver Sánchez de La Escuelona y Asier Dos Santos de Jesús del colegio público Tremañes.

Los tres ganadores del concurso de Emtusa posan con el cartel con el nombre elegido para cada autobús. / Juan Plaza

“Desde que llegamos al gobierno hemos comprado 14 vehículos, con una inversión de más de 7 millones de euros, cumpliendo así con el plan de renovación de flota que anunciamos al inicio del mandato”, defendió Barcia en la presentación de los autobuses. En un mes se espera la incorporación de cuatro autobuses eléctricos y para el verano la llegada de los tres microbuses encargados para dar servicio a la zona rural. Ahora mismo Emtusa tiene 28 autobuses híbridos y seis eléctricos. Barcia defendió ese plan de renovación de flota no solo por la necesidad de sustituir el envejecido parque móvil de la empresa. También como un compromiso con la descarbonización dando ejemplo desde la administración «y no obligando al ciudadano a cambiar de coches sin que antes lo haya hecho el Ayuntamiento».

La renovación de la flota y la incorporación de nuevo personal tras el proceso selectivo abierto hace unos meses coinciden con un tiempo de cifras récord de Emtusa en cuanto a viajeros. A 31 de octubre se habían subido a los autobuses de Emtusa casi 19,7 millones de viajeros –en concreto 19.682.665– con un octubre de récord al haber superado la frontera de los dos millones por primera vez en la serie histórica. El acumulado de este 2025 ya supera en un millón el número de usuarios registrados en el mismo periodo del año pasado.

De esos 19,7 millones de viajes, 4,6 millones se realizan con la tarjeta Conecta que es desde el pasado mes de julio la opción más barata de viaje en Emtusa. En cuanto al uso de líneas, el 60% de los viajes se realizaron en las líneas 1, 10, 12, y 15.