Un estudio revela los beneficios de los solares vacíos para la biodiversidad
La Universidad y el Ayuntamiento inciden en la apuesta por ciudades "más verdes"
N. M. R.
Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Oviedo y del Ayuntamiento de Gijón ha revelado que los solares vacíos pueden resultar claves para "impulsar la biodiversidad urbana". "Especialmente los de las zonas residenciales, albergan comunidades biológicas diversas y con alto potencial de renaturalización urbana", destacaron ayer desde la institución académica.
Los científicos han llegado a estas conclusiones después de analizar comunidades de plantas, hongos y bacterias en distintos hábitats urbanos de la ciudad. Los hallazgos del trabajo que han desarrollado indican que "la heterogeneidad de los espacios urbanos es un recurso clave para la mejora de la biodiversidad". Además, remarcan que el estudio "abre la puerta" a estrategias para crear ciudades "más verdes y resilientes".
Los encargados de llevar a cabo el estudio han sido el profesor de la Universidad de Oviedo Eduardo Fernández Pascual y la bióloga municipal Zuzana Ferencova. Durante el desarrollo del trabajo muestrearon 30 parcelas en toda la ciudad, en las que registraron especies vegetales y tomaron muestras de suelo para el análisis químico y la secuenciación masiva de ADN.
Fernández Pascual incidió en las altas cifras de plantas, animales, hongos y microorganismos que hay en las ciudades. "Comprender cómo se organiza esta biodiversidad es clave para diseñar ciudades más verdes, saludables y resilientes frente al cambio climático. "En particular, los espacios vacantes -como solares sin uso o zonas industriales abandonadas- pueden convertirse en refugios para la naturaleza si se gestionan adecuadamente", agregó.
El trabajo, que forma parte del proyecto "Gijón Ecoresiliente", ya ha sido publicado en la revista internacional "Landscape and Urban Planning".
