José Luis Moro, cantante de "Un Pingüino en mi Ascensor": "Venir a Gijón era una gran asignatura que tenía pendiente"

Acostumbrados a pocos conciertos al año, ¿cómo está viviendo esta gira?

Es una minigira, tenemos el grupo casi como segunda actividad. Nos dedicamos a otras cosas y no actuamos tanto como el resto de las bandas. En verano no solemos hacer nada, nos lo tomamos de vacaciones. Como este año se cumplían cuarenta años, aprovechamos para visitar sitios que no conocíamos.

Entre ellos Gijón donde, sorprendentemente, debutan.

Es raro, ni siquiera en los 80 recordaba haber venido a Gijón. Era una asignatura pendiente, lo llevábamos pensando tiempo. Surgió la oportunidad y dijimos, pues de cabeza.

¿Qué repertorio han escogido?

Tenemos una época más mítica, con el primer disco donde estaba "Espiando a mi vecina" que fue el primer gran éxito. El siguiente, "El balneario" fue el disco más vendido con "Atrapados en el ascensor", "El balneario" o "El sangriento final de Bobby Johnson", que son canciones que también suenan siempre en los conciertos. En esa primera época se juntaron una serie de éxitos que son los más recordados. A partir del 2000, grabamos varios discos y volvimos a la carga y de ahí han surgido pequeños éxitos alternativos.

Cuarenta años de trayectoria pero muchos de ellos han estado parados. ¿Cómo explica que el público siga manteniéndose fiel?

Yo también me lo pregunto. Fue una cosa extraña lo de los 90. Llegó el indie, se puso de moda cantar en inglés y muchos de los grupos de los ochenta vivieron una crisis. Nunca dejamos de tocar, lo que pasa es que tocamos poquísimo. A partir del disco en directo que sacamos en el 2000, muchos fans de la época volvieron y llegaron otros nuevos. Imagino que algo haremos que a la gente le haga gracia.

¿También entre el público joven?

Sí, nos pasa en los conciertos que viene gente de veintipico años que son muy entusiastas y flipados.

¿Qué papel cree que cumplen las plataformas musicales en esto?

Nos criamos con otro tipo de forma de consumir la música, en la que los discos y la radio mandaban. Es un cambio y para muchos fue una crisis, pero desde fuera es una pasada. Un inventazo el poder tener acceso directo a toda la discografía de los grupos que te gustan. Nosotros no tenemos toda la discografía en plataformas de streaming y hemos empezado a subir los discos que nos faltan de los últimos años.

¿Entiende que haya críticas al sector?

Creo que está superado. En su día, sobre todo a las discográficas, se quejaron mucho porque su modelo de negocio que se les fue a la mierda, pero para la gente es una cosa que está muy bien. A veces tienes la sensación de que todo sea tan accesible hace que pierda valor, pero no lo creo. Sigo valorando mucho la música.

¿Ha notado un repunte en la música con grupos que son herederos de su grupo?

Soy superfan de muchos grupos actuales. No he sido muy del indie de los 90 o de los primeros 2000, salvo "Los Planetas", "León Benavente" o "Señor Chinarro". En cambio, de esta última hornada de grupos hay muchísimas cosas que me gustan: "Carolina Durante", "Alcalá Norte", "Ginebras", "Camellos", "Karavana"… Hay muchos grupos que recuperan ese espíritu de pasarlo bien en el escenario, de no tener una pose de ‘estoy sufriendo’, sino de ‘yo vengo aquí a divertirme’ y la verdad es que me gusta mucho.

¿Podría salir un grupo como el suyo en esta época?

Nos dicen mucho que cruzamos demasiado la línea de lo que se puede o no decir. Nos lo podemos permitir porque somos bastante underground. Decimos lo que nos apetece y no nos censuramos. Hay bandas que me gustan y que tienen un rollo parecido como "Ojete Calor", "Parquesvr" o "Sugarcrash".

¿Sabe que en Gijón tenemos a Dubasin, nuestro pingüino particular?

Sí, sí, y eso que soy cero futbolero, no tengo ni puta idea de fútbol. Fue un amigo asturiano que me dijo que había un jugador que lo apodaban "El Pingüino". Me hizo mucha gracia y lo aproveché para hacer un vídeo invitándole al concierto. No esperaba que me contestara tanto él como el Sporting diciendo que quería conocerme. Sé que tienen partido fuera y que el sábado no va a poder venir al concierto, pero a ver si el viernes (hoy) lo puedo conocer.