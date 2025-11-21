Nueva newsletter de ocio
Nuevo espacio comercial de diseño del hogar
La empresaria Mónica Blanco inauguró su espacio comercial de diseño del hogar situado en el número 20 de la calle Casimiro Velasco. En la imagen, Álvaro Alonso, Mónica Blanco, Ángela Pumariega, Teresa Sapey y Soledat Berbegal, en la inauguración del establecimiento.
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón
- María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
- Rescatan a una joven en Gijón que se metió al agua en la playa de San Lorenzo tras una noche de fiesta
- Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
- El regreso más esperado de El Chaflán en Gijón: 'Tenía ganas de abrir la barra donde tantas veces estuve