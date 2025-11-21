Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo espacio comercial de diseño del hogar

Nuevo espacio comercial de diseño del hogar | LUCAS CID

Nuevo espacio comercial de diseño del hogar | LUCAS CID

La empresaria Mónica Blanco inauguró su espacio comercial de diseño del hogar situado en el número 20 de la calle Casimiro Velasco. En la imagen, Álvaro Alonso, Mónica Blanco, Ángela Pumariega, Teresa Sapey y Soledat Berbegal, en la inauguración del establecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents