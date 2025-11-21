El Patronato Deportivo Municipal inicia el diseño de una sede de Las Mestas por 4,5 millones

El Patronato Deportivo Municipal, que preside el edil popular Jorge Pañeda, incorporó al anexo de inversiones de su presupuesto de este año 345.700 euros para arrancar el proyecto de construcción de su nueva sede en el complejo de Las Mestas. La semana que viene va a votación de la junta rectora de la entidad la contratación por un máximo de 360.000 euros de la redacción del proyecto. Es el pistoletazo de salida para la construcción de lo que será un nuevo equipamiento municipal que, en el cálculo actual, parte de un presupuesto de ejecución material de algo más de 3,1 millones que llevan hasta los 4,5 millones –tras sumar gastos generales, beneficio industrial y el IVA–el presupuesto base de licitación.

Esos son los topes de dinero a los que se deben constreñir los redactores del proyecto. Igual que se les fija como condición diseñar el edificio bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad universal y ser especialmente sensibles al tener en cuenta la integración de la nueva construcción en el entorno del complejo deportivo. El objetivo del Patronato es agrupar en un mismo espacio tanto sus oficinas administrativas –ahora en el centro integrado de El Coto– como las dependencias del Centro de Medicina Deportiva y los talleres y almacenes de material deportivo que tiene diseminados por toda la ciudad.

Se trata de construir un edificio de dos alturas con unas dimensiones totales en planta de mil metros cuadrados. La planta baja se organiza en cuatro espacios de 250 metros cuadrados cada uno destinados a almacenes y talleres comunicados entre ellos pero con un portón de acceso al exterior cada uno y orientados a la pista de atletismo. Todos tendrán aseos y uno, el más cercano a Viesques, contará con comedor y oficina En la planta superior estarán las oficinas administrativas del Patronato y el Centro de Medicina Deportiva.

Las oficinas suman 646 metros cuadrados incluyendo como zonas públicas la recepción –a compartir con el área médica– una sala de reuniones y una sala de juntas que se usará también como sala de prensa. Hay despachos para el titular de la concejalía y su secretaría y para los responsables de dirección, secretarí-a técnica y los responsables de las divisiones de actividades e instalaciones. El resto se los reparten los espacios de trabajo del personal junto a salas técnicas, el archivo, el comedor y las diversas instalaciones, incluyendo un ascensor interno con tres paradas.

Gimnasio y salas médicas

Al Centro de Medicina Deportiva le tocan 284 metros cuadrados con espacios para dos consultas médicas y dos enfermerías. También habrá gimnasio, una sala de exploración y extraciones y las áreas de ergometría y ecografía.

El contrato que ahora se impulsa incluye como servicios, además de la redacción del proyecto, la dirección de la obra y su coordinación en materia de seguridad y salud lo que prolonga su duración pero, en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato, la adjudicataria tendrá que presentar un anteproyecto. Y en el plazo total de cuatro toca presentar el proyecto básico y de ejecución. Unos plazos que, sumados luego los tiempos de licitación de las obras, llevan como mínimo hasta el segundo semestre del año que viene el inicio de la construcción.