El policía local de Gijón Eugenio Alonso participa en el torneo internacional de tiro "Extreme Open" de Tenerife

Tras cuatro meses alejado de las competiciones por una lesión de hombre, el agente de la policía local de Gijón Eugenio Alonso, en la élite de las competiciones de puntería, participará en diciembre en el torneo internacional de tiro "Extreme Open", en el campo de tiro de "La Gallardina" de La Laguna, Tenerife, según anunció hoy viernes el Ayuntamiento de Gijón.

Este evento deportivo, muy consolidado a nivel internacional, reúne a competidores de primer nivel procedentes de toda Europa. El principal reto de la prueba reside en que se evalúa igualmente la rapidez y la precisión de los deportistas, factores clave en los numerosos blancos móviles y en las siluetas no impactables, que penalizan con diez puntos menos por cada impacto. Asimismo, también hay ejercicios que deberán realizar únicamente con mano diestra o zurda, que son determinantes para la clasificación final.

Prueba larga

La competición, que se celebrará entre el 9 y el 16 de diciembre, consta de 20 ejercicios de tiro con 320 disparos mínimos puntuables. Se trata de una prueba larga y muy técnica, donde los impactos erróneos o penalizaciones conllevan la pérdida automática de varios puestos en la clasificación general, se apunta desde el consistorio.