Tuero (PSOE) denuncia que es "perseguido" en Emulsa

"Vengo a denunciar la persecución que recibo como miembro del consejo de administración de Emulsa". De esta forma se expresó ayer el concejal del PSOE de Gijón José Ramón Tuero después de que tuviera que explicar ante el comité de ética de la empresa municipal los mensajes que publicó en marzo criticando la gestión del gerente. "El gobierno está intentando cercenar nuestro derecho a fiscalizar la gestión de Emulsa y realizar crítica política", se defendió Tuero. Los mensajes que publicó en su día en Facebook venían a responder una noticia en la que se "ponía en duda la legalidad y legitimidad de los sueldos que percibían los trabajadores de la empresa". En sus comentarios apelaba a que siempre se sacaban a la luz los salarios de los trabajadores, pero no se hablaba del de los jefes y consejeros. "¿Qué es los que pretenden al denunciarme? ¿Expulsarme del consejo de administración?", añadió Tuero, dejando la duda de si "los salarios de los directivos merecen una mayor protección que los de los trabajadores". "Como miembro de una empresa municipal, nuestro trabajo es el de fiscalizar el funcionamiento de la compañía y el buen uso del dinero público, pero también velar para que se trate con dignidad y respeto a los trabajadores", argumentó el concejal socialista.

Ante la denuncia anónima que recibió en el Comité de Ética, Tuero se reafirma en que sus comentarios son de carácter público y están dentro de su "derecho a realizar crítica política como miembro de la Corporación municipal". También aprovechó su intervención para dejar un último mensaje. "Mejor hacían en dejar de cobrar de más a los gijoneses con la tasa de basura, donde recaudan más de un millón de euros al año por un servicio que cobran y no hacen", remató.