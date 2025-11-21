La Universidad Europea rematará en enero la compra en La Pecuaria para construir su campus en Gijón

La Universidad Europea ha fijado el curso 2027-2028 como su curso de estreno en Gijón. Un reto en el calendario para cuya consecución la institución académica acaba de optar por tramitar su apertura gijonesa como centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid, sin que ello suponga renunciar a la idea inicial de constituir la Universidad Europa de Asturias con sede en Gijón como entidad independiente. En las dos vías se trabaja ahora mismo. La propuesta de centro adscrito, la más ágil, se le acaba de presentar al Principado y la de universidad independiente, en la que se convertiría luego, está ahora mismo a la espera de informe del Consejo General de Política Universitaria.

Al tiempo que se recorre esa parte del camino se encara el remate formal de la compra al Ayuntamiento de la finca de La Pecuaria –el espacio de ampliación del Parque Científico dentro de la Milla del Conocimiento donde la Europea construirá su campus– para que se puedan empezar las obras con la inmediatez necesaria para cumplir el objetivo de abrir en 2027. La intención es que papeleos y pagos por la finca se oficialicen en enero, a partir de la finalización de las obras de urbanización de la primera fase de La Pecuaria, donde está incluida esta finca.

La sociedad Proyectos Educativos Astur fue en febrero pasado la adjudicataria de la parcela municipal denominada M-10 de la Pecuaria por (impuestos incluidos). 3.267.000 euros. En el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno el día once de aquel mes se fijaba que el comprador abonaría la totalidad de ese dinero "en un solo pago al contado que habrá de realizarse en el plazo de 30 días naturales a contar a partir del día siguiente a la notificación al adjudicatario de la recepción de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento de Gijón y con anterioridad al otorgamiento de la escritura de compraventa".

En ese mismo acuerdo, se da a la adjudicataria un plazo de tres meses a contar desde el día siguiente de la realización del pago para la formalización en escritura pública e inscripción de la venta en el Registro de la propiedad. Tras una ampliación de tres meses sobre el plazo inicial de obra, la urbanización en marcha en La Pecuaria – donde se han invertido unos 6,3 millones– estará terminada a principios de enero.

Entre jardines y un hospital

Ya como propietaria de la finca la Universidad Europea tendrá el camino libre para, licencia de obras mediante, ponerse a construir ese anunciado campus con más 7.000 metros cuadrados de instalaciones para más de 3.200 alumnos donde habrá, además de aulas, bibliotecas, despachos, espacios de estudios, jardines, zonas de restauración, laboratorios y hasta un hospital simulado. Un proyecto con una estimación de 25 millones de euros en obras, equipamiento y tecnología y una previsión de ejecución de los trabajos de 18 meses. Esa cifra inicial de 25 millones alcanzaría los 33 teniendo en cuenta también el coste de la parcela y otras acciones programadas en sus primeras cuatro anualidades de existencia. Una de las inversiones más potentes de iniciativa privada que tiene ahora mismo Gijón en su horizonte.

La Universidad Europea podrá trabajar en la construcción de sus espacios al margen de las actuaciones que se puedan desarrollar alrededor. Tanto en otros ámbitos incluidos en el perímetro de la denominada primera fase de urbanización de La Pecuaria como en su entorno. No hay que olvidar que la Empresa Municipal de Aguas tiene en marcha un ambicioso proyecto en la avenida de la Pecuaria, que salió a licitación por casi 15 millones, arrancó el pasado septiembre y ocupará dos años de obras.

Tanto como centro adscrito a Madrid o como institución académica independiente, la Europa mantiene su proyecto, tanto a nivel constructivo como académico, con la previsión de arrancar con 14 titulaciones, 12 de grado y dos de posgrado. Las formaciones a ofertar en Gijón estarán relacionadas con las áreas de la salud, la empresa y STEAM, acrónimo que engloba las ramas de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas.

En la propuesta presentada por Proyectos Educativos Astur al Ayuntamiento para comprar la finca, y que obtuvo una puntuación de 96 sobre 100 puntos, la firma también hace hincapié en el positivo impacto del desarrollo de su campus para la economía local. No solo por la generación de empleo, que podría alcanza la cifra de 400 de carácter directo. También por la colaboración directa con empresas locales. Otro elemento a tener en cuenta es el grado de internacionalización de la propuesta colocando a Gijón como punto de partida y destino en el movimiento de alumnado y profesorado.