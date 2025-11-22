La Audiencia de Burgos da la razón a un gijonés atropellado por una máquina agrícola

La Audiencia Provincial de Burgos ha dado parcialmente la razón a un gijonés que en el año 2020, en el transcurso de su jornada laboral, fue atropellado por una máquina agrícola en la localidad burgalesa de Melgar de Fernamental. Tras el pronunciamiento judicial, el hombre ha sido indemnizado con 128.169 euros por los datos sufridos, según ha hecho público la Fundación Avata.

Los hechos se remontan al 10 de julio de 2020. Tras el atropello, el atestado atribuyó la responsabilidad del percance al gijonés con el argumento de que circulaba por el arcén derecho, mientras que el reglamento de circulación establece que debe ser por el izquierdo.

Con esa evaluación encima de la mesa, Avata analizó las circunstancias del caso y concluyó que esa aplicación "no era correcta en este caso en concreto". Una vez en los tribunales, la sentencia de primera instancia determinó que se trataba de una concurrencia de culpas. No satisfechos, el gijonés y sus defensores optaron por interponer un recurso ante la Audiencia de Burgos, que decidió revocar la resolución previa y otorgarle el 70 por ciento de la compensación reclamada. Esta cuantía ya ha sido abonada por la compañía aseguradora Mapfre.

En su sentencia, el tribunal burgalés concluye que "la falta de diligencia del conductor asegurado por la demandada contribuyó a la causación del daño con mucha mayor intensidad (estimada en un 70 por ciento) que la conducta, también culposa, del demandante", de suerte que "la indemnización debe incrementarse en la proporción indicada".

Entre las razones de este corolario figura el hecho de que el conductor de la máquina "debió haber extremado la atención", dado que "metros antes del lugar del atropello existe señalización vertical de peligro por la posible presencia de peatones cruzando la calzada".