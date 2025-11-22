La Casa de Acogida de La Guía se da un baño de masas solidario: "Es una labor difícil y bonita a la vez"
Unos 150 asistentes participan en la cena benéfica en favor del centro, que ampara a madres gestantes
Una cita familiar, musical y solidaria acogió ayer el hotel Abba Playa Gijón, escenario de una gala benéfica destinada a recaudar fondos para la Casa de Acogida Nuestra Señora de los Desamparados, en La Guía. Un recurso asistencial para madres gestantes y para aquellas con críos a su cargo con el propósito de brindar un servicio integral a las progenitoras. "Es una labor difícil y bonita a la vez", sostuvo Paulino Tuñón, líder vecinal de La Guía, que destacó lo "especial" de la jornada.
La de ayer era ya la séptima edición de esta cena solidaria. El menú adulto costaba 50 euros y el infantil, 25. Fueron unos 150 asistentes. No solo se apuntaron voluntarios que cooperan con la Casa de Acogida, sino también personas de numerosas partes de Gijón que no dudaron en aportar su granito de arena para el sostenimiento del proyecto, que se sustenta mediante contribuciones. "Estos eventos vienen muy bien", subrayó Tuñón sobre una velada con un gran toque musical, pues hubo actuaciones en directo de Cinthya Zebaze, Cecilia Cantero, Karel Centro de Danza y Laura Bera, además de un sorteo de regalos. "Es un ambiente muy cordial en el que se pasa genial", ensalzó el líder vecinal. Al encuentro acudieron algunas madres a las que la Casa de Acogida amparó. "Hay muchas que llegan en situaciones complicadas", declaró Tuñón. Para impulsar el mantenimiento del centro, y para seguir prestando una ayuda esencial a las madres y a sus hijos, era la cena benéfica de ayer, a la que asistieron, por parte del gobierno local, los concejales populares Jorge Pañeda y Abel Junquera.
- Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón
- María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo
- Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
- Rescatan a una joven en Gijón que se metió al agua en la playa de San Lorenzo tras una noche de fiesta
- Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
- Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral
- El regreso más esperado de El Chaflán en Gijón: 'Tenía ganas de abrir la barra donde tantas veces estuve
- Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: se enfrentaban a penas de 42 años de prisión