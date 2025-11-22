La Casa de Acogida de La Guía se da un baño de masas solidario: "Es una labor difícil y bonita a la vez"

Una cita familiar, musical y solidaria acogió ayer el hotel Abba Playa Gijón, escenario de una gala benéfica destinada a recaudar fondos para la Casa de Acogida Nuestra Señora de los Desamparados, en La Guía. Un recurso asistencial para madres gestantes y para aquellas con críos a su cargo con el propósito de brindar un servicio integral a las progenitoras. "Es una labor difícil y bonita a la vez", sostuvo Paulino Tuñón, líder vecinal de La Guía, que destacó lo "especial" de la jornada.

La de ayer era ya la séptima edición de esta cena solidaria. El menú adulto costaba 50 euros y el infantil, 25. Fueron unos 150 asistentes. No solo se apuntaron voluntarios que cooperan con la Casa de Acogida, sino también personas de numerosas partes de Gijón que no dudaron en aportar su granito de arena para el sostenimiento del proyecto, que se sustenta mediante contribuciones. "Estos eventos vienen muy bien", subrayó Tuñón sobre una velada con un gran toque musical, pues hubo actuaciones en directo de Cinthya Zebaze, Cecilia Cantero, Karel Centro de Danza y Laura Bera, además de un sorteo de regalos. "Es un ambiente muy cordial en el que se pasa genial", ensalzó el líder vecinal. Al encuentro acudieron algunas madres a las que la Casa de Acogida amparó. "Hay muchas que llegan en situaciones complicadas", declaró Tuñón. Para impulsar el mantenimiento del centro, y para seguir prestando una ayuda esencial a las madres y a sus hijos, era la cena benéfica de ayer, a la que asistieron, por parte del gobierno local, los concejales populares Jorge Pañeda y Abel Junquera.