Las catas para el soterramiento del Muro, ya en Aguado, avanzan a Capua

A punto de culminar el quinto de los veinte sondeos previstos – una cuarta parte del total– están los responsables de los trabajos a pie de calle del estudio para la viabilidad del soterramiento del tráfico en el Muro. La operativa, que incluye también 17 ensayos con penetrómetro, comenzaba el pasado día 6 bajo la supervisión de la concejalía de Infraestructuras, que encabeza el concejal forista Gilberto Villoria. Aquel día el penetrómetro se ubicó a la altura de la calle Eladio Carreño y la maquinaría de sondeos empezó a trabajar a la altura de la avenida de Castilla.

A partir de ese punto inicial en La Arena, y avanzando hacia el centro, ya se han terminado cuatro sondeos y a punto está de rematarse el quinto, a la altura de la calle Aguado. La previsión es seguir avanzando en dirección al martillo de Capua. Ya se ve actividad a la altura del hotel Príncipe de Asturias y también se trabajará en catas en los cruces del paseo marítimo con las calles Menéndez Pelayo y Emilio Tuya .

Al mismo tiempo, la maquinaria para los ensayos de penetración ya está trabajando a la altura de la escalera 12 de la playa de San Lorenzo. Y por esa zona se calcula que sigan todavía unos días más. No hay estimación concreta de la duración de todo el proceso de catas ya que el tiempo invertido dependerá de las dificultades que el terreno ofrezca en cada punto. Entre uno y tres días puede durar la operación en cada uno de los puntos fijados.

Por otro lado, la previsión de la empresa encargada es hacer una serie de ensayos geofísicos en la semana del uno de diciembre. Una fecha que puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas. A partir de todos estas pruebas, y del trabajo de laboratorio, la firma Instrumentación Geotécnica y Estructuras debe presentar su informe de viabilidad entre febrero y marzo del año que viene.

Un estudio que debe justificar un trazado de vial soterrado técnicamente factible y con la posibilidad de incluir un aparcamiento subterráneo.