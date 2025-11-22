El cirujano Lucas Cueto-Felgueroso publica su primer libro: "Escribir me ha servido como refugio ante el ritmo frenético de trabajo"

El médico especialista en Otorrinolaringología Lucas Cueto-Felgueroso López-Cortijo (Gijón, 1990) publica "P.A.C.T.O", su primer libro. Con el lanzamiento de este "thriller", este cirujano que trabaja en Madrid y Menorca ha cumplido un sueño que le acompañó desde que era niño. El libro sale a la venta la semana que viene y se presenta en el Antiguo Instituto el próximo 20 de diciembre a las 19.00 horas.

¿Por qué decide escribir el libro?

Tras vivir diez años en Madrid totalmente centrado en mi trabajo y en un ritmo de vida muy intenso y frenético, donde estaba totalmente absorbido por la medicina, decidí pisar el freno. Mi pareja y yo nos trasladamos a Menorca y al disponer de tiempo me pude enfocar en cosas que de normal no podía hacer, como las que forman parte de mi ocio y las que me construyen por dentro. Siempre me había gustado el mundo de la literatura y enfrentarme a cosas nuevas, que me motiven, me construyan y me sumen. Esto lo tenía en mi cabeza desde muchos años atrás y la historia estaba construida en mi cabeza, entonces fue saliendo solo.

¿Cómo se encontró durante el proceso de creación?

Ha sido un juego. Todo ha ido rodado. Había escrito una novela previamente, pero nunca llegué a terminarla. Para mí era impensable tener el respaldo de editoriales tradicionales, pero hubo varias muy interesadas en publicar el libro. Eso para mí, como escritor novel que estaba pensando en autopublicarme, además de poder llegar a ver el libro en formato físico, ha sido un sueño hecho realidad.

¿Con qué se va a encontrar el lector?

Es un "thriller" que te atrapa desde el inicio de la historia. Hay sentimientos bonitos y profundos y una confrontación entre la amistad, la culpa y la lealtad. Además, hay saltos temporales que enriquecen mucho la novela. El "feedback" que estoy recibiendo de quienes lo han leído en la versión digital (la física se publica esta próxima semana) está siendo muy positivo.

Resuma la historia.

Es una historia ficticia que gira en torno a cinco amigos que son de Gijón y que deciden realizar un viaje a Menorca cuando tienen 18 años. Una noche sucede algo que se va descubriendo a medida que va avanza el libro. Esa noche cambió sus vidas para siempre y catorce años después viven con un sentimiento de culpa que arrastran y que hace que su presente sea muy diferente. Hay una investigación policial y ahí aparece esa confrontación sobre hasta dónde están dispuestos a protegerse unos a otros.

Señala que los cinco amigos son gijoneses.

Sí. El libro discurre entre Menorca, Madrid y Ciudad de México, pero quería que los protagonistas fueran de Gijón. Al final, por mucho tiempo que pase lejos de aquí, esta sigue y seguirá siendo mi casa. Es bonito que siempre tendamos a volver a los orígenes y eso me gusta que quede reflejado en el libro. Además, la última parte del libro, que es mi parte favorita, está escrita en Gijón, en la habitación de mi casa, donde estudié el MIR y parte de la carrera. Entonces, esto me parece que es volver a los orígenes y cerrar el círculo.

¿Qué reflexiones espera que realicen quienes lo lean?

Estoy deseando que la gente empiece a leerlo y me digan qué han sentido a lo largo de la historia que cuenta. Pero si tuviera que resumirlo en algunas frases, diría que intenta mostrar la importancia de poner en la balanza si sientes que tus valores van acorde a cómo estás situado en el presente. Y también sobre la relevancia de ser honesto con uno mismo y conectar con nuestro interior. No lo dice de forma directa, pero ese es el mensaje subliminal que tiene.

¿Qué le está aportando escribir?

Decidí frenar mi ritmo de trabajo hace un año porque vi que no tenía ese equilibrio. Me di cuenta que eso me estaba consumiendo y desde entonces llevo todo el año escribiendo. Ahora, hace recientemente un mes antes de salir el libro, me han dado un diagnóstico por el que seguramente tenga que plantear mi futuro de otra manera. Es un momento de incertidumbre para algunas cosas y tengo esa sensación que aparece en el libro de pensar en hacia dónde va a ir mi vida ahora. Por lo tanto, el libro ha sido un apoyo y un refugio para mí.

Parte de las ganancias que obtenga serán para una buena causa.

Así es. Se destinarán a la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, para apoyar la investigación y a los pacientes. Quería que hubiese esa donación y de momento ya estoy donando con la parte de "Kindle", pero espero que el físico vaya muy bien también para que pueda donarles gran parte de ese dinero a la Fundación.

¿Le atrae la posibilidad escribir sobre medicina en sus próximos libros?

Realmente, prefiero que esto sea un espacio de evasión y de escape de la rutina profesional. En este libro no he indagado demasiado en la medicina porque creo que esto tiene que ser algo sanador para mí, como un refugio ante el ritmo frenético de trabajo y ante un momento de incertidumbre a nivel personal y de salud. Y sin duda que este libro lo ha sido.