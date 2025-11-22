Con el corazón encogido por la tragedia minera de Cangas del Narcea y Fran Gayo en la retina: así fue la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Gijón

La gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), en su 63.ª edición, arrancó en el teatro Jovellanos con unos minutos de retraso. Ya con todos en sus butacas, el primero fue de silencio, en recuerdo de los dos trabajadores muertos en la tragedia minera de Cangas del Narcea. Un mutismo que dio paso a un atronador aplauso y a una ceremonia con momentos reivindicativos, divertidos y emotivos, como en los que galardonados y participantes en la cita, de una manera u otra, se acordaron del fallecido Fran Gayo, antiguo programador de un certamen que encumbró al hispano-cubano David Bim con su película "Al Oeste, en Zapata", premio al mejor largometraje en la competición "Albar". La rumana Eszter Tompa se coronó como mejor actriz por su papel en "Kontinental '25" y el británico Ben Whishaw por su interpretación en "Peter Hujar's Day".

Inés Paz condujo un acto amenizado por la música de Ferla Megía y Tania Pereira, hija de minero y conmovida por el accidente en Vega de Rengos. Paz invitó a los asistentes a disfrutar de una gala que ponía al broche a un FICX que permitió "viajar sin movernos de los asientos y ver crecer nuevas voces" y, nuevamente, con récord de venta de entradas. Fue una celebración de la diversidad del cine, del séptimo arte como vía de expresión y refugio, y con alegatos para que de Asturias no tenga que marcharse nadie para vivir de ello. El primer galardón era de postín, el premio "Comadre de Cine" para Vicky Peña, que "ha llenado escenarios y pantallas con su fuerza interpretativa única", destacó Inés Paz. "Ha dado vida a personajes inolvidables con su capacidad de unir voz, presencia y emoción", encomió Carmen Veiga, de la Tertulia Feminista "Les Comadres". "Mi paso por el cine no ha sido abundante, pero lo he hecho con amor, cariño y rigor", señaló Peña.

En Pilar Palomero recayó el premio especial "Retueyos", que confesó sentirse "parte de la familia" de Gijón y ensalzó al FICX como un certamen que "inspira y nutre". La retahíla de reconocimientos hizo que el ritmo no decayera en una gala en la que hubo tiempo para que Inés G. Aparicio, premio a la distribución "Festhome" por su cortometraje "La diva, mi abuelo y yo", lamentara "tener amigas en la cárcel por hacer sindicalismo", en alusión al caso de "Los seis de la Suiza". "Sin ti este es un mundo más oscuro", subrayó, por su parte, Anxos Fazáns, galardonada por "Las líneas discontinuas", en referencia a un Fran Gayo cuyo nombre salió repetidas veces a la palestra en una noche de película y el corazón encogido por la desgracia minera que ha vuelto a golpear Asturias. Tras una foto de familia se bajó el telón, sinónimo de que ya se ha abierto la primera página del guion del FICX de 2026.