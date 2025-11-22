Homenaje a los mayores de Baldornón y de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Puerto de Somiedo

La asociación vecinal "La Raposa" de Baldornón celebró este sábado su tradicional homenaje a los mayores. Lo hizo en el restaurante Las Peñas, en el que fue agasajado Ceferino Medina. Al acto acudió la presidenta de la entidad, Pilar García, además de María Mitre, concejala de Hacienda; Guzmán Pendás, edil de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación; y José Antonio Migoya, director de Fundación Gijón Rural. Por otro lado, el restaurante La Carbayera de Granda albergó el homenaje a los mayores de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Puerto de Somiedo, al que también asistió Guzmán Pendás.

Guzmán Pendás, a la izquierda, junto a los homenajeados. / Juan Plaza