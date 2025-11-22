IU carga contra el Patronato por el caucho del campo del Tragamón

De eludir sus obligaciones y hacer responsable al Club Deportivo Arenal de un "delito medioambiental", acusó el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, al gobierno local, y más en concreto al Patronato Deportivo, por los residuos de caucho que se producen en el campo de fútbol del Tragamón y que han llegado a generar vertidos al Botánico. El asunto fue a comisión de Medio Ambiente, y luego fue rebotado a la de Deportes. Si dejó claro el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, que esos residuos requieren un tratamiento especial. Emulsa podría hacerlo a partir de un encargo formal. IU entiende que debe ser el Patronato como propietario quien se encargue, no el club.