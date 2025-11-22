La Navidad deslumbra en Gijón un mes antes: "Está al nivel de la de Vigo"

Resta una semana todavía para el encendido de la decoración y más de un mes para, como tal, el día de Navidad. Ahora bien, el espíritu festivo y mágico, tan característico de esta época del año que se avecina, ya se siente en Gijón. En las calles, en las plazas, en zonas emblemáticas. Los preparativos se aceleran para tener a punto un despliegue que alcanzará 265 ubicaciones, llegará a todas las parroquias rurales e incorporará novedades, como en una plaza Mayor donde brillará el dorado y en la que ayer varios operarios se afanaban en las labores de montaje del gran "arbolón". "La iluminación da vida y alegría", coincidían los paseantes. Además, los Belenistas inauguraron ayer en Los Fresnos su primer nacimiento.

Una Navidad más, la "estrellona" del Náutico se postula como uno de los principales atractivos del conjunto ornamental. Aún vallada, a su imponente presencia le acompañarán las figuras de los tres Reyes Magos. Las amigas Andrea Lorda y Sagrario García observaban ayer con detenimiento la popular estrella. "Ya es un símbolo de Gijón", reivindicó Lorda, para quien el concejo nada tiene que envidiarle a Vigo. "Me gusta más la decoración de aquí, creo que está más repartida; Gijón siempre se supera", sostuvo Lorda, que incluso tiene una sugerencia: que el elemento 3D que simula un barco de papel, junto a las Letronas, permanezca allí durante todo el año.

Frente a la iglesia de San Pedro, el belén dorado ya preside Campo Valdés. Por el entorno paseaban ayer Manuel Rodríguez y José Ramón Montes, vecinos de El Coto, que reclamaron una mayor iluminación en el barrio. La plaza de la República, como apuntó el edil Gilberto Villoria durante la presentación del alumbrado, contará con un elemento de grandes dimensiones en el que las estrellas serán protagonistas. "Los niños la disfrutan –en referencia a la iluminación festiva– y la gente sale a la calle con más alegría", indicó Rodríguez.

Eran varios los gijoneses y turistas que se detenían ayer en la plaza Mayor para contemplar, ensimismados, el árbol que dominará el ágora en la próximas semanas. Eso sí, aún falta para que todo quede rematado en una plaza en la que los tonos dorados resplandecerán. Habrá también numerosos elementos suspendidos en el aire. "Hay que adornar para que Gijón esté bonito", aseguró Ana Rodríguez, que transitaba por la zona junto a su marido Ramón Álvarez y los pequeños Gonzalo y Jaime. "La ‘estrellona’ está guay, es lo que más gusta pero a mí no me llama mucho la atención", agregó Álvarez. "Me encanta el barco de las Letronas y el faro junto a la Cuesta del Cholo, pega con el mar", valoró Alba Ruiz, residente en El Natahoyo, donde habrá una decoración específica en el paseo de Naval Azul.

Por otra parte, la Asociación Belenista de Gijón inauguró ayer en el centro comercial Los Fresnos el belén "Una aldea asturiana". El siguiente en el calendario será el belén monumental "Las Carolinas", que se estrenará el 5 de diciembre en el Antiguo Instituto. "Buscábamos algo nuevo y sorprender", afirmaron..