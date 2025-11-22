‘Al oeste, en Zapata’, del hispano-cubano David Bim, Premio al Mejor Largometraje en Festival Internacional de Cine de Gijón

La película ‘Al Oeste, en Zapata’, un documental sobre la vida de una pareja con un hijo con discapacidad intelectual aislados en un paraje selvático, del director hispano-cubano David Bim, ha sido galardonada con el Premio al Mejor Largometraje en la 63ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

El filme, opera prima del cineasta, que ha obtenido además una Mención Especial del Jurado del Cine Español, documenta la forma de vida de Landi y Mercedes, un matrimonió que sobrevive cazando caimanes y recolectando carbón en las ciénagas de Zapata, una reserva protegida en la zona de Matanzas, Cuba, durante la pandemia de la covid.

Por su parte, el cineasta gallego Ángel Santos ha sido galardonado con el Premio a la Mejor Dirección por ‘Así chegou a noite’, una ficción basada en el aislamiento de un escultor en una apartada zona rural de la costa gallega, que recibe la inesperada visita de una antigua amante.

El Jurado de la 63 edición del festival asturiano ha otorgado también los Premios a la Mejor Actriz a Eszter Tompa, por su papel en ‘Kontinental 25’, y al Mejor Actor a Ben Wishaw por su interpretación en ‘Peter Hujar´s Day’.