Premio de la comunidad rumana a LA NUEVA ESPAÑA

El "compromiso con la información local" y la difusión de noticias de Gijón con "rigor, independencia y cercanía" fueron los valores reconocidos a LA NUEVA ESPAÑA por el centro cultural Balada con la concesión de uno de sus reconocimientos. Su entrega –en la imagen–tuvo lugar en la segunda gala de la Semana de los Premios Balada, una iniciativa que impulsa la comunidad rumana afincada en Asturias.