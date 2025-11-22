"Repasando la vida de Torcuato Fernández-Miranda he aprendido el respeto absoluto a la institucionalidad", señala el periodista Juan Fernández-Miranda

Por un momento, esta tarde se cambiaron las tornas en un acto organizado por Nuevas Generaciones de Gijón sobre la vida y obra de Torcuato Fernández-Miranda y fue el político -el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz- el que entrevistó al periodista y sobrino nieto de quien fuera uno de los muñidores de la transición, Juan Fernández-Miranda. "Repasando la vida de Torcuato Fernández-Miranda, he aprendido el respeto absoluto a la institucionalidad", fue una de las respuestas que ayer ofreció Juan Fernández-Miranda a quienes acudieron a su charla. Juan Fernández-Miranda es también autor de una biografía sobre su tío abuelo.

El periodista, que es adjunto a la dirección de "El Confidencial" habló sobre las distintas etapas de la vida de Torcuato Fernández-Miranda, desde su participación en la Guerra Civil, su labor como rector de la Universidad de Oviedo, su templanza cuando brevemente presidió uno de los últimos gobiernos franquistas tras el asesinato de Carrero Blanco y cómo fue uno de los principales muñidores del "harakiri" del régimen tras la muerte de Franco, asesorando a Juan Carlos I y dándole redactada a Adolfo Suárez la ley que anulaba las del franquismo para que fuera el entonces presidente del Gobierno el que la elevara a las Cortes.

Parte de los asistentes a la charla. / Marcos León

"Puso el servicio público y el interés general del pueblo español por encima de sus intereses personales", dijo tras indicar que su tío abuelo había rechazado la oferta del Rey de presidir el Gobierno. Le dijo que sería más útil presidiendo las Cortes. Su labor desde ese puesto fue determinante para lograr que los diputados de las últimas Cortes franquistas aprobaran en una votación nominal y retransmitida por televisión la ley "que supuso el suicidio" del régimen, lo que "fue un gran acto de generosidad por parte de la derecha en el poder", opinó.

Andrés Ruiz, por su parte, calificó a Torcuato Fernández-Miranda como "la figura política más importante del siglo XX español en Asturias". Entre el público que acudió al acto estaban la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega; el también edil gijonés, Rodrigo Pintueles; la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza y la diputada autonómica Pilar Fernández Pardo.