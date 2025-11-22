El fin de semana sabe a mar en Casa Ataulfo

Casa Ataulfo es uno de los establecimientos con más solera de la ciudad de Gijón. Aclamado porla calidad de sus pescados y mariscos, frescos y del Cantábrico, Ataulfo reúne los sabores más destacados del mar. Una de las opciones más solicitadas en Ataulfo es el mero. Se trata de un pescado elegante, fino, ideal para una comida o cena no excesivamente copiosa, pues es de fácil digestión.

En casa Ataulfo se sirve a la plancha, método que no disfraza sabores y que permite degustarlo al cien por cien, sin aderezos innecesarios.

Para quienes gusten de otras alternativas, el virrey siempre funciona, al igual que el besugo, la lubina o el rubiel.

Escanciado en Ataulfo / Cedida a LNE

En el apartado de mariscos, los percebes causan sensación día tras día y representan a la perfección lo que significa saborear el mar en todo su esplendor. Almejas, cigalas, langostas, andaricas, vieiras y ostras también suponen un acierto seguro.

La sidra es el maridaje ideal en Casa Ataulfo. JR de etiqueta verde y Sed de PKDO complementan cada plato perfectamente. La bebida de referencia en Asturias se escancia, además como manda la tradición. Tratándose de Ataulfo, no podía ser menos.