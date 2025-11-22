Tributo con lámpara minera a los mayores de La Camocha

Guzmán Pendás, edil de Servicios Sociales, y Marina Rubio, de Caja Gijón La Rural, estuvieron entre los invitados a la celebración del día del socio de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Camocha. Una cita donde se rindió homenaje a Angel Díaz Fano, María del Carmen Pintado Fano y Herminio Torre Barragán, al que se concedió la lámpara minera que otorga El Costeru. En la imagen, el acto.