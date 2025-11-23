29 de junio y 30 de agosto: días de apertura de tiendas en la zona turística

El 29 de junio, festividad de San Pedro en la ciudad, y el 30 de agosto, que cae en domingo, serán el festivo y el domingo de apertura para los comercios que estén dentro del perímetro de la zona de gran afluencia turística de Gijón. Así se le plantea para su aprobación el martes a la Junta de Gobierno que, en el mismo acuerdo, compromete mantener la delimitación de espacio en vigor desde noviembre de 2023.

Así, la denominada zona de gran afluencia turística de Gijón está determinada por las siguientes vías: Maximino Marino Fernández , Emilio Muñiz, Honesto Batalón, Subida al Cerro, Artillería, Tránsito de las Ballenas, Claudio Alvargonzález, Muelle del Oeste, Jardines de la Reina, Rodríguez San Pedro, Dionisio Fernández Nespral, Marqués de San Esteban, Pedro Duro, Palacio Valdés, avenida de la Costa, avenida de Castilla, avenida de Rufo García Rendueles, Jardines del Náutico, Cabrales, Tránsito de Campo Valdés y Camín de la Fontica. La decisión municipal debe ser remitida para su aprobación a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.

Atención a gatos

A aprobación de la Junta de Gobierno va también la resolución de la convocatoria de subvenciones para entidades y personas cuidadoras de colonias felinas. Aunque el presupuesto alcanzaba los 8.000 euros las cuatros solicitudes recibidas solo sumaron algo más de 6.500 euros así que no fue necesario excluir a ninguna. Además de a una persona física se han concedidos subvenciones a las asociaciones Jove Gatuno (3.000 euros), Gijón Felino (1.963,30) y Voluntarios Animales (1.500). También se presentará la resolución de la convocatoria de ese año de un bloque de los incentivos Impulsa por una cuantía de 34.500 euros con 14 solicitudes aprobadas.