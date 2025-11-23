Apesogi celebra su 75º aniversario
La asociación de Personas Sordas de Gijón celebró ayer con un gran encuentro en el Somió Park su 75º aniversario. Al acto, en la imagen, acudió la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, así como el concejal de Relaciones Institucionales, el también forista Jorge González-Palacios.
