El Chas proyecta sus nuevos boxes en casi un millón de euros

"La valoración es muy positiva; lo hemos logrado holgadamente". Son palabras de Jesús Kocina, presidente de la empresa Chas Gijón 2025, al hilo del nuevo ciclo que iniciará el Club Hípico Astur (Chas) tras cubrir, con la implicación de sus socios, la ampliación de capital necesaria para enfrentar las obligaciones de la entidad, que ya vislumbra el futuro. En los planes, adelantados por LA NUEVA ESPAÑA, figura la construcción de entre 200 y 300 boxes, claves para aspirar a un gran circuito hípico entre junio y septiembre. El club va con calma. Primero habrá una junta de accionistas y se elegirá un Consejo de Administración para presentarle el proyecto, para el que ya se han pedido presupuestos. "Esperemos que no llegue al millón, pero no andará muy lejos", vaticina Jesús Kocina, que, eso sí, ve "difícil" llegar al próximo verano y se toma 2026 como un año de "transición" para arrancar con fuerza 2027.

La habilitación de nuevos boxes se hará, apunta Kocina, con el visto bueno del Ayuntamiento. Señala el presidente del Chas Gijón 2025, cargo temporal mientras se culminaba la ampliación de capital, que los plazos varían en función del modelo. No es lo mismo apostar por boxes de hormigón que prefabricadas, de tipo modular, que "se tardan más en hacer que en colocar". Antes de dichas labores, no obstante, tocará urbanizar el terreno. Para Kocina es fundamental contar con boxes fijos si fructifica la idea de impulsar ese ambicioso circuito hípico que lleva un tiempo rondando. "Alquilar todo no es rentable", comenta. Para la construcción de los boxes, asimismo, podrían ser necesarios fondos adicionales. "Hay que plantear al Consejo de Administración cómo afrontamos los pagos", asevera Jesús Kocina.

Fueron 96 socios los que concurrieron a la ampliación de capital de Chas Gijón 2025, aportando 1,5 millones de euros en una operación de reestructuración. Quienes compraron acciones desembolsaron entre 500 y 45.000 euros. "Teníamos ese miedo, pero han respondido muy bien", festeja Jesús Kocina, que pone el foco en las obras de saneamiento y de adaptación de la instalación eléctrica a la normativa. "Son ineludibles y prioritarias", subraya.

La intención es contratar a un gerente que dirija el día a día de la nueva sociedad. "Queremos a alguien que sepa gestionar una entidad deportiva y un poco ajeno a lo que hay, que no haya endogamia", indica Jesús Kocina. La entidad continúa dando pasos, comenzando por la tramitación de la licencia de apertura de las instalaciones, para lo que es indispensable acometer los trabajos de saneamiento a los que obligan la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento. Sobre la mesa también hay otros planes, relativos, por ejemplo, a las pistas de pádel, que "queremos cubrir", sostiene Jesús Kocina. O la creación de un hotel deportivo con restaurante para incrementar los ingresos, un viejo anhelo de la entidad.

El Chas eludió la liquidación en 2015 en el marco de un concurso de acreedores gracias a que un grupo de socios constituyeron una gestora. "Es la segunda vez que estamos al borde del cierre, que lo salvamos ‘in extremis’; esperamos que esta sea la definitiva para construir el club", asegura Jesús Kocina, que reivindica que han sido "diez años muy fructuosos".