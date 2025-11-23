El Chas proyecta sus nuevos boxes en casi un millón de euros
El club afronta el 2026 como un año de "transición" y fija en las obras de saneamiento e instalación eléctrica su "prioridad"
"La valoración es muy positiva; lo hemos logrado holgadamente". Son palabras de Jesús Kocina, presidente de la empresa Chas Gijón 2025, al hilo del nuevo ciclo que iniciará el Club Hípico Astur (Chas) tras cubrir, con la implicación de sus socios, la ampliación de capital necesaria para enfrentar las obligaciones de la entidad, que ya vislumbra el futuro. En los planes, adelantados por LA NUEVA ESPAÑA, figura la construcción de entre 200 y 300 boxes, claves para aspirar a un gran circuito hípico entre junio y septiembre. El club va con calma. Primero habrá una junta de accionistas y se elegirá un Consejo de Administración para presentarle el proyecto, para el que ya se han pedido presupuestos. "Esperemos que no llegue al millón, pero no andará muy lejos", vaticina Jesús Kocina, que, eso sí, ve "difícil" llegar al próximo verano y se toma 2026 como un año de "transición" para arrancar con fuerza 2027.
La habilitación de nuevos boxes se hará, apunta Kocina, con el visto bueno del Ayuntamiento. Señala el presidente del Chas Gijón 2025, cargo temporal mientras se culminaba la ampliación de capital, que los plazos varían en función del modelo. No es lo mismo apostar por boxes de hormigón que prefabricadas, de tipo modular, que "se tardan más en hacer que en colocar". Antes de dichas labores, no obstante, tocará urbanizar el terreno. Para Kocina es fundamental contar con boxes fijos si fructifica la idea de impulsar ese ambicioso circuito hípico que lleva un tiempo rondando. "Alquilar todo no es rentable", comenta. Para la construcción de los boxes, asimismo, podrían ser necesarios fondos adicionales. "Hay que plantear al Consejo de Administración cómo afrontamos los pagos", asevera Jesús Kocina.
Fueron 96 socios los que concurrieron a la ampliación de capital de Chas Gijón 2025, aportando 1,5 millones de euros en una operación de reestructuración. Quienes compraron acciones desembolsaron entre 500 y 45.000 euros. "Teníamos ese miedo, pero han respondido muy bien", festeja Jesús Kocina, que pone el foco en las obras de saneamiento y de adaptación de la instalación eléctrica a la normativa. "Son ineludibles y prioritarias", subraya.
La intención es contratar a un gerente que dirija el día a día de la nueva sociedad. "Queremos a alguien que sepa gestionar una entidad deportiva y un poco ajeno a lo que hay, que no haya endogamia", indica Jesús Kocina. La entidad continúa dando pasos, comenzando por la tramitación de la licencia de apertura de las instalaciones, para lo que es indispensable acometer los trabajos de saneamiento a los que obligan la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento. Sobre la mesa también hay otros planes, relativos, por ejemplo, a las pistas de pádel, que "queremos cubrir", sostiene Jesús Kocina. O la creación de un hotel deportivo con restaurante para incrementar los ingresos, un viejo anhelo de la entidad.
El Chas eludió la liquidación en 2015 en el marco de un concurso de acreedores gracias a que un grupo de socios constituyeron una gestora. "Es la segunda vez que estamos al borde del cierre, que lo salvamos ‘in extremis’; esperamos que esta sea la definitiva para construir el club", asegura Jesús Kocina, que reivindica que han sido "diez años muy fructuosos".
Los pasos a seguir en la reestructuración
- El Club Hípico Astur (Chas) arranca una nueva etapa tras la exitosa ampliación de capital de la empresa Chas Gijón 2025 sustentada por 96 socios, que aportaron un total de 1,5 millones de euros. El juzgado de lo mercantil de Gijón autorizó la operación para esquivar el cierre del club.
- Sobre la mesa está la elaboración de un Plan Director para definir actuaciones estratégicas. Una de ellas pasa por la construcción de entre 200 y 300 nuevos boxes en aras de albergar un gran circuito hípico de cuatro meses entre junio y septiembre. Ya se han pedido presupuestos, si bien el plan se tratará con el Consejo de Administración que elegirán los socios.
- La situación fue límite en 2024, cuando la Confederación Hidrográfica y el Ayuntamiento instaron al Chas a acometer obras de saneamiento para evitar vertidos al Piles. En estas labores se centrará ahora la institución, que las tilda de "prioritarias".
Suscríbete para seguir leyendo
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón
- María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo
- Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
- Rescatan a una joven en Gijón que se metió al agua en la playa de San Lorenzo tras una noche de fiesta
- Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
- Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: se enfrentaban a penas de 42 años de prisión
- Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral