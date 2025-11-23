Coloquio en vísperas del 25N: los periodistas asturianos, aliados contra la violencia de género

Laboral Ciudad de la Cultura acogió ayer una jornada dedicada al tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación, en la que varios profesionales de larga trayectoria analizaron su evolución a lo largo de los últimos años. Entre los periodistas que participaron en el coloquio estaba Chus Neira, que coordina el área de Sociedad y Cultura de LA NUEVA ESPAÑA y que destacó la decisión, adoptada por el periódico, de dejar de publicar las noticias sobre violencia machista en la sección de Sucesos del diario, para recontextualizarlas y abordarlas de una manera más ajustada a la realidad.

"En los años 90 los crímenes y toda la violencia machista caían en la sección de Sucesos y no tenían el tratamiento que tendrían que tener. El grupo editorial Prensa Ibérica –al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA– tiene un decálogo para todas sus cabeceras para tratar específicamente todas estas informaciones y una de las cuestiones claves es que los casos de violencia machista, de violencia de género, en ningún caso se pueden publicar en la sección de Sucesos", explicó Neira. "Los recontextualizamos, situándolos en otras secciones del periódico que favorezcan enfocar esa información desde perspectivas que nos ayuden a desarrollar lo que tenemos que hacer para ayudar a combatir esta lacra y promover el cambio necesario en la sociedad, que tanto cuesta", expuso, durante el coloquio, en el que también participaron las periodistas Chelo Tuya, de "El Comercio", y Silvia López, de RTPA.

Aunque la violencia de género era el motivo principal de la jornada, los profesionales de los medios informativos asturianos que participaron en el encuentro, organizado por el Instituto Asturiano de la Mujer en colaboración con el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias en el contexto del 25-N, se abrieron a abordar la raíz de la violencia de género, que es el machismo.

El punto de partida, a su juicio, es asumir "algo que sucede permanentemente y de lo que no somos capaces de ser conscientes: de que todavía vivimos, desgraciadamente, en una sociedad lastrada por el patriarcado. Ser conscientes de eso es lo primero. Y lo siguiente, actuar en consecuencia", apuntó Chus Neira.

La jornada también contó con una ponencia de la periodista y profesora universitaria Ana Bernal Triviño, en la que analizó los ataques a las víctimas y al feminismo en determinados titulares de medios de comunicación y en las redes sociales.