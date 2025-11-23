Gijón remata un presupuesto histórico que movilizará más de 430 millones de euros

En la Casa Consistorial ya está todo preparado para encarar una semana crucial. Y no porque el viernes se de al botón que encienda los más de cinco millones de puntos de luz que conforman la iluminación con la que Gijón festejará una nueva Navidad. Es que cuando la Alcaldesa, Carmen Moriyón, llegue al acto de encendido de esa iluminación lo hará –salvo sorpresa mayúscula– teniendo ya aprobado el presupuesto municipal de 2026. Un presupuesto de récord – son 309,9 millones solo para el Ayuntamiento y 430,9 en el consolidado al que se vinculan todas las entidades del Grupo Ayuntamiento–que busca apuntalar esa "transformación de Gijón" que reivindica el gobierno compartido de Foro y PP, pese a las restricciones impuestas por las reglas fiscales y la decisión política de congelar los impuestos municipales y la mayoría de tasas y precios públicos. Es también el presupuesto del último año antes de la próxima cita electoral.

Con cierto retraso sobre la hoja de ruta trazada ya antes del verano por la concejalía de Hacienda, que encabeza María Mitre, la aprobación del presupuesto se lleva a Pleno el próximo miércoles. Allí la mayoría de votos que suman los ediles de Foro, PP y el concejal no adscrito, Oliver Suárez, garantiza que salga adelante el documento al que dio su visto bueno la Junta de Gobierno el pasado 14 de octubre y del que no se ha movido ni un solo euro al haberse rechazado todas y cada una de las enmiendas presentadas por PSOE, Vox, IU y Podemos que tenían intención de cambiar el destino de algún dinero. De las 134 enmiendas registradas solo salió adelante una del PSOE que detectaba un fallo de redacción. Nada con impacto económico.

Pero antes del llegar al Pleno, el presupuesto de 2026 se presentará formalmente a la ciudad el lunes en una reunión del Consejo Social, el foro donde participan tanto representantes del entramado asociativo social, vecinal y económico de Gijón como responsables de otras administraciones y entidades con presencia en la ciudad. La cita es en el salón de recepciones a las doce de la mañana. Esta reunión sigue a las que ya hubo con los consejos de distritos para darles cuenta de los presupuestos en general, y de las obras vinculadas a los dos millones de euros que se les reservan, en particular.

Un gran motor de inversión

A los integrantes del Consejo Social se les ha hecho llegar la documentación que da soporte a este nuevo presupuesto. Y donde, además, de las grandes sumas finales hay otras para la reflexión. Por ejemplo, las que tienen que ver con la inversión. El Ayuntamiento incluye en su presupuesto directo un anexo de inversiones de 34,5 millones donde hay partidas tan destacadas como los 2,5 millones para arrancar las obras de Tabacalera, los más de 6,5 millones para las rehabilitaciones en los colegios Los Campos, Castiello y Rey Pelayo o el 1,4 millón inicial para la cubierta del complejo deportivo de La Calzada. Parte de estas obras, y otras del presupuesto, se vinculan a proyectos con financiación europea en la fase final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el famoso PRTR.

Pero no hay que olvidar la capacidad de inversión que tienen el resto de las entidades municipales. Sobre todo las empresas. Solo la EMA tiene previsto invertir algo más de 15 millones, Emtusa casi 7 y Emulsa unos 4,2 millones. El motor inversor municipal, en su totalidad, se disparará el año que viene por encima de los 62 millones. Para cuadrar las cuentas del Ayuntamiento, el presupuesto incorpora una operación de préstamo de 25 millones. Otra cifra de récord.