Organizadores de fiestas de prau gijonesas cargan contra Otea: "Que nos respeten, hay espacio para todos"

Una rectificación pública y una muestra de "mayor respeto hacia las tradiciones que forman parte de nuestra historia común". Eso es lo que ayer, a través de un comunicado público, le pedían los responsables de la organización de 17 fiestas de prau de la ciudad unidos en la plataforma "Vive lo que sentimos" al presidente de Otea en Gijón. La recriminación tiene que ver con las quejas explicitadas por Ángel Lorenzo sobre la competencia desleal que el sector hostelero gijonés sufre a través de la organización de eventos que incluyen una oferta de hostelería. El representante de la patronal hizo mención a eventos en espacios públicos con apoyo del Ayuntamiento pero también a las fiestas de prau entendiendo que "hacen negocio con suelo público sin las restricciones que tiene la hostelería.

"Rechazamos de plano cualquier intento de desprestigiar o señalar a les romeríes como un problema para la hostelería o para la ciudad. Es llamativo que solo se cuestione la presencia de barracas y eventos cuando no son explotados por el propio señor Lorenzo o por su entorno", se denuncia desde la plataforma que integra a los responsables de las fiestas – "autogestionadas y sin ánimo de lucro", se matiza–de Deva, Llantones, Ciares, Granda, Montiana, Caldones, Santa Juliana, Club de la Amistad, Fano, Cristo de la Abadía, Carbainos, Vega, Porceyo, Castiello de Bernuceces, Serín, Fontaciera y Somió.

Explican sus promotores las fiestas populares de barrios y parroquias cuentan con "el respaldo de la hostelería que nos rodea. No solo entienden la importancia de nuestras fiestas, sino que colaboran activamente con nosotros y contribuyen a que cada celebración sea un motor social y económico para el pueblo". También se hace mención explícita al interés que despiertan estas fiestas populares entre los turistas que las descubren. Pero, sobre todo, "Vive lo que sentimos", defiende su pervivencia "como parte esencial de la identidad gijonesa y asturiana. Son tradiciones que se mantienen gracias al esfuerzo vecinal, al trabajo voluntario y al compromiso con la cultura",

A partir del "profundo malestar y absoluto rechazo a un nuevo ataque hacia les romeríes", desde "Vive lo que sentimos" se reivindica que "hay espacio para todos. La convivencia entre la hostelería, los eventos privados y las fiestas populares es perfectamente posible, siempre que exista respeto y voluntad de entender que les romeríes son patrimonio cultural, social y emocional de Gijón".