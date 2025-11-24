La acción contra el ruido de vecinos y mascotas en Gijón: más multas y por faltas de más gravedad

El interés de la concejalía de Medio Ambiente por elevar la lucha contra la contaminación acústica llevó el pasado mes de agosto a activar un cuadro de sanciones para ruidos generados por actividades vecinales o de animales domésticos. Un cuadro de multas al estilo del que, por ejemplo, lleva años aplicándose en materia de tráfico y que buscaba transmitir a la ciudadanía el mensaje de que infringir la ordenanza del ruido tendría un coste para el bolsillo del infractor como lo tiene infringir otras normativas.

¿Y qué ha pasado desde agosto? A falta de algo más de un mes para que acabe 2025, en la concejalía que lidera el edil popular Rodrigo Pintueles, se tienen registrados 64 expedientes de apercibimiento sin sanción económica a vecinos: uno menos de los 65 que se tramitaron a lo largo de todo 2024. Solo tres de esos 61 expedientes están registrados después del 11 de agosto, que fue la fecha de publicación del cuadro de sanciones en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

La proporción cambian cuando se analizan los expedientes que han incluido una sanción económica para el vecino infractor. Antes de la entrada en vigor de ese cuadro de sanciones que graduaba el nivel de la infracción se habían tramitado 8 y después han sido trece: diez por infracciones graves con una multa de 300 euros cada una y tres por muy graves con multas de 600 euros.

El coste del ladrido del perro

Para los responsables de la concejalía estos datos avalan la oportunidad de la medida. Y no por la recaudación de dinero sino por el hecho que de que se están atacando superaciones de decibelios que antes no estaban castigadas. A lo largo de 2024 , las sanciones económicas, que fueron 13 en todo el año, solo se aplicaban por reincidencia.

El actual cuadro de sanciones respeta la sanción de apercibimiento sin multa si se supera en cuatro decibelios el nivel máximo admitido de inmisión sonora siempre que no haya una sanción previa firme dentro del año anterior. Pero enumera 33 infracciones que conllevan multas que van desde los 100 a los 12.001 euros. Son, por ejemplo, 100 euros por dar un bocinazo desde el coche sin que haya peligro de atropello o colisión y 600 por los ladridos de un perro si se superan en 15 decibelios los niveles admitidos. El cuadro no supuso cambios en el sistema de sanciones en actividades hosteleras.