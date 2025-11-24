Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas

La concejalía de Tráfico, bajo la responsabilidad del edil forista Pelayo Barcia, ya trabaja en la iniciativa de ubicar gálibos de altura en grandes aparcamientos de la ciudad como fórmula para favorecer una mayor rotación en el uso de las plazas por parte de los turismos al impedir la entrada de grandes furgonetas y, sobre todo, de autocaravanas que puedan quedarse estacionadas mucho tiempo en ese ámbito.

La instalación de los gálibos está prevista, en un principio, en los aparcamientos de El Molinón y Hermanos Castro por las necesidades de estacionamiento que hay en esa zona sobre todo en verano dada la cercanía de la playa y la celebración de muchos eventos en el entorno, pero con opción a que el sistema se puede replicar en otras áreas y más allá de los meses estivales.

"Estamos estudiando las zonas porque también hay que conjugarlo con las necesidades de Emulsa para entrar donde tengan contenedores pero la idea es que en Hermanos Castro y en el aparcamiento del Molinón, donde actualmente vemos esa marea de caravanas haya gálibos. Queremos limitar el estacionamiento de autocaravanas con el objetivo de buscar una mayor rotación y que quien utiliza el vehículo para venir a Gijón tenga un sitio donde aparcar", explica Pelayo Barcia pensando ya en lo que será el próximo verano.

Serían estructuras móviles que se pudieran desmontar en caso de necesidad para que, por ejemplo, pudieran pasar camiones vinculados a montajes de espectáculos o a retransmisiones televisivas. Algo necesario en un punto donde, además de los partidos que se juegan en El Molinón, se concentran espectáculos de todo tipo y hay que tener en cuenta los tráficos que genera la celebración de la Feria Internacional de Muestras.

Para avenida de Portugal

De instalar gálibos en altura para impedir el acceso de furgonetas y caravanas ya habló el edil de Tráfico en referencia al aparcamiento de la avenida de Portugal, que está construyendo el Principado con fondos europeos pero cuya gestión dependerá del Ayuntamiento. El compromiso municipal es que ese aparcamiento sea gratuito y para evitar que las plazas estén ocupadas de forma ilimitada o se convierta en un punto de abandono de vehículos se plantea, por un lado, colocar esos gálibos de altura y, por otro, que Emulsa realice cada cierto tiempo limpiezas integrales del aparcamiento durante las que el estacionamiento estará prohibido mediante señalización.