Arranca en Gijón la III Muestra de Artes Escénicas "para repensar la gestión cultural"

La III Muestra de Artes Escénicas comenzó esta mañana en Gijón, en Laboral Ciudad de la Cultura, y se prolongará hasta el próximo jueves con la participación de 120 profesionales del mundo del teatro y su entorno. La muestra fue inaugurada por la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, quien destacó que estas jornadas "muestran el compromiso que tienen con la cultura en general, más allá del propio sector, porque en realidad en todas las muestras que se vienen organizando, y en esta específicamente, todos los temas que se abordan son del máximo interés para repensar la cultura, la gestión cultural y también cómo abordar desde la colaboración entre diferentes instituciones –que es una de las cuestiones que más se toca en esta tercera muestra– cómo abordar el apoyo al sector cultural".

La Consejera también opinó que "aunque se haga desde las artes escénicas, hay algo que caracteriza a las artes escénicas asturianas, que es que siempre están trabajando por el bien común de la cultura en general, desde el punto de vista de la ciudadanía, a la que siempre tienen en mente cuando nos traen propuestas y algunas iniciativas que se quieren hacer, desde el punto de vista de la profesionalización del sector, tan necesaria, y donde vamos de la mano implementando medidas que ellos nos orientan en las políticas que se pueden hacer. Y de la gente que vive alrededor, esas industrias auxiliares que tiene el propio sector".

Entrada gratuita

En las jornadas hay 120 personas inscritas, vinculadas a diversas compañías profesionales de teatro, actrices y actores, programadores de diversos ayuntamientos asturianos y personas vinculadas a productoras y distribuidoras de producciones teatrales. En estas jornadas hay mesas de debate, talleres formativos y se representarán 12 espectáculos teatrales, cuatro de ellos abiertos al público general, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Estos pases abiertos al público son los que cada día tendrán lugar alrededor del mediodía en el Teatro de la Laboral. Hoy fue el turno de "Formigues", representada por Elektrafiktion. Mañana martes a las 12.00 horas se representará "Atra bilis", por la compañía Sótano B. El miércoles a las 12.30 horas será el turno para "Iulieta en Verano", de la compañía Proyecto Julieta. La última obra con acceso para el público en general será "Postales Rotas", de Zig Zag Danza, el jueves a las 12.30 horas.