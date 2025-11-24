La asociación "Los 16 de Cenero" agasaja a sus mayores

La asociación vecinal "Los 16 de Cenero" realizó su homenaje a los mayores en un acto que tuvo lugar en el Marieva Palace. Maruja González y Avelino González fueron los agasajados –en la imagen, en el centro– durante el encuentro, al que acudió la líder vecinal de la parroquia, Consuelo González –en la imagen, sentada a la izquierda–.