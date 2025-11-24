AsturFranquicia, referente de la franquicia en el Norte de España, celebra mañana la XIV edición de su feria

La XIV Edición de la Feria de la Franquicia en Asturias -AsturFranquicia- referente de la franquicia en el Norte de España, tendrá lugar mañana martes, 25 de noviembre de 2025, en el Edificio CRISTASA (Avda. Argentina, 132), en horario de 10.00h a 19.00h. AsturFranquicia 2025 cuenta con el patrocinio de Gijón Impulsa.

AsturFranquicia 2025 contará una edición más con un espacio de networking con la participación de centrales franquiciadoras, consultoras en franquicia y empresas/instituciones que prestan servicios a los emprendedores/inversores interesados en entrar a formar parte del sistema comercial de la franquicia.

Los emprendedores/inversores que visiten AsturFranquicia contarán en esta edición con la presentación de 33 modelos de negocio en franquicia de distintos sectores de actividad.

Al igual que en las pasadas ediciones y en el marco del Acto de Inauguración de la Feria se entregarán a las 10:30h los Premios AsturFranquicia 2025, premios que serán entregados por Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, y por Luis Díaz, Director Gerente de Gijón Impulsa.

En esta edición de 2025 se entregarán tres Premios :

* Premio a "Alsea, "Por sus más de cincuenta años de historia y experiencia convirtiéndose hoy en un indiscutible referente multimarca del sector hostelero". Alsea presentará en AsturFranquicia 2025 sus marcas de referencia: VIPS, GINO'S, Foster's Hollywood y Domino´s Pizza.

* Premio a "The Personal Car Shopper" "Por crear una franquicia tecnológica e innovadora basada en el asesoramiento personalizado y la gestión integral en la compra de un vehículo".

* Premio a "La Tortilla Maravilla" "Por transformar lo cotidiano en algo excepcional y convertir la tradición en un modelo de negocio triunfante".

El tradicional Taller para Emprendedores, organizado por La Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias, AFyEPA, contará en esta edición de 2025 con novedades en su formato y ponentes participantes, expertos en emprendimiento y en franquicias. Tendrá lugar el martes 25 de noviembre en horario de 10.30h a 14.30h y de 17.00h a 19.00h.