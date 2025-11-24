Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AsturFranquicia, referente de la franquicia en el Norte de España, celebra mañana la XIV edición de su feria

El acto se celebrará en el Edifico Cristasa y cuenta con el patrocinio de Gijón Impulsa

Edificio Cristasa, lugar donde se celebra mañana la feria Asturfranquicia

L. L.

La XIV Edición de la Feria de la Franquicia en Asturias -AsturFranquicia- referente de la franquicia en el Norte de España, tendrá lugar mañana martes, 25 de noviembre de 2025, en el Edificio CRISTASA (Avda. Argentina, 132), en horario de 10.00h a 19.00h. AsturFranquicia 2025 cuenta con el patrocinio de Gijón Impulsa.

AsturFranquicia 2025 contará una edición más con un espacio de networking con la participación de centrales franquiciadoras, consultoras en franquicia y empresas/instituciones que prestan servicios a los emprendedores/inversores interesados en entrar a formar parte del sistema comercial de la franquicia.

Los emprendedores/inversores que visiten AsturFranquicia contarán en esta edición con la presentación de 33 modelos de negocio en franquicia de distintos sectores de actividad.

Al igual que en las pasadas ediciones y en el marco del Acto de Inauguración de la Feria se entregarán a las 10:30h los Premios AsturFranquicia 2025, premios que serán entregados por Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, y por Luis Díaz, Director Gerente de Gijón Impulsa.

 

En esta edición de 2025 se entregarán tres Premios:

 

* Premio a "Alsea, "Por sus más de cincuenta años de historia y experiencia convirtiéndose hoy en un indiscutible referente multimarca del sector hostelero". Alsea presentará en AsturFranquicia 2025 sus marcas de referencia: VIPS, GINO'S, Foster's Hollywood y Domino´s Pizza.

* Premio a "The Personal Car Shopper" "Por crear una franquicia tecnológica e innovadora basada en el asesoramiento personalizado y la gestión integral en la compra de un vehículo".

 

* Premio a "La Tortilla Maravilla" "Por transformar lo cotidiano en algo excepcional y convertir la tradición en un modelo de negocio triunfante".

 

El tradicional Taller para Emprendedores, organizado por La Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de AsturiasAFyEPA, contará en esta edición de 2025 con novedades en su formato y ponentes participantes, expertos en emprendimiento y en franquicias. Tendrá lugar el martes 25 de noviembre en horario de 10.30h a 14.30h y de 17.00h a 19.00h.

Más información

FECHA: 25/11/2025

HORARIO: Entrega de Premios 10.30h

                    Feria Asturfranquicia de 10 a 19h

LUGAR: Edificio CRISTASA

               Avda. Argentina, 132

 

Para más información: feria@asturfranquicia.com

                                           www.asturfranquicia.com

