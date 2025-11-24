El Ateneo Obrero inicia las jornadas sobre Ángel González con un recital

El Ateneo Obrero de Gijón inicia este lunes unas jornadas de homenaje al poeta asturiano Ángel González con motivo del centenario de su nacimiento, en 1925. "Buscamos recordar a una figura fundamental de la poesía contemporánea española en el centenario de su nacimiento. Por este mismo motivo ya ha recibido varios homenajes más este año, entre ellos el que organizó la Universidad de Oviedo a través de la cátedra que lleva el nombre del poeta y que dirige Araceli Iravedra, con la que estuvimos hablando y nos facilitó contactos para organizar el que ahora le dedicamos nosotros", explica Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero.

"La idea es recordarlo en un miniciclo no demasiado extenso pero sí variado", añade. Un ciclo que comenzará este lunes con el recital "Ángel González, con pulso y con aliento". Se trata de "un recital poético musical, que se lleva muy bien, porque no es la típica lectura de poemas, lo que lo hace más cercano", explica el presidente del Ateneo Obrero.

El recital contará con textos, dirección y narración de Boni Ortiz y producción de La Máscara, acompañados por canciones y, a la guitarra de Pablo Velasco, para acercarse a la obra de Ángel González, que los organizadores definen como "a la vez intimista y social, melancólica pero optimista, salpimentada por esa ironía saludable con la que trata asuntos cotidianos desde un lenguaje claro, cercano y coloquial", una poesía "penetrada por un sentido ético del humanismo fraternal, la solidaridad y la libertad".

Las otras dos actividades que se han programado en estas jornadas se celebrarán el 1 y el 15 de diciembre, y al igual que la de hoy lunes, comenzarán a las siete de la tarde. El 1 de diciembre el poeta, ensayista y crítico literario Ricardo Labra, ofrecerá una charla sobre el lugar de Ángel González en la poesía española contemporánea. De Labra señala Luis Pascual que es "una persona cercana a nosotros, porque publicó en Deva Poesía. Es un experto conocedor de Ángel González, que tiene muchas cosas que decir".

El ciclo se cerrará el 15 de diciembre con la proyección de "un documental realizado hace unos años por la Productora de Programas del Principado para la TPA que nos cede ahora para su visionado y que incluye testimonios de personas importantes sobre su figura". Este documental biográfico se titula "Ángel González en la memoria".

El Ateneo Obrero de Gijón se suma así a los homenajes que este año ha recibido el poeta en la ciudad, en Oviedo y Langreo.