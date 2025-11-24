Una batalla de Navidad: la Unión de Comerciantes contra el mercadillo que prepara el Ayuntamiento

La voz de Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes, fue de las pocas que se alzó en el turno abierto a la participación de los miembros del Consejo Social tras la presentación del proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2026, que se aprobará en Pleno este miércoles con una dotación de 309,9 millones en el ámbito estrictamente municipal que se eleva a 430, 9 millones en el consolidado del Grupo Ayuntamiento. La reunión del Consejo Social fue presidido por la Alcaldesa.

Menéndez expresó más que dudas sobre la partida de 200.000 euros que se incluye para desarrollar el año que viene mercado de Navidad. La presidenta de la patronal del pequeño comercio rechazó la generación de ese nuevo gasto frente al actual mercadillo, el Menax del paseo de Begoña, «que con mayor o menor éxito cuesta cero euros a las arcas municipales» y, ante la falta de datos sobre cómo se organizará ese evento, mostró el temor a que se convierta en «una competencia adicional para los comercios que trabajan todo el año. El comercio de Gijón ni necesita ni puede participar en ese mercado». Menéndez comparó los 500.000 euros que le cuesta al Ayuntamiento financiar el proyecto «Gijón, compra y vuelve» para todo un año con los 200.000 que se llevará el mercadillo «para 20 días y no sabemos muy bien para qué». Fue la Alcaldesa quien le costestó asegurando que esas apreciaciones serán tenidas en cuenta. El proyecto se lidera desde el área de mercados de la concejalía del popular Abel Junquera.

Fue Yurena Sabio, presidenta del Conseyu de Mocedá, quien puso sobre la mesa la preocupación por la política de vivienda y pidió mejoras para el servicio de Gijón Bici y Jorge Espina, líder de CCOO quien pidió mejoras en el 11x12. Los portavoces de los grupos políticos de la izquierda criticaron que la reunión con el Consejo Social tenga lugar cuando ya no hay ningún margen para cambiar el proyecto presupuestario: «Esto no es participación . Pero, ante todo, la mayoría de quienes tomaron la palabra lo hicieron para exigir que las cifras presentadas sean ejecutadas.

La presentación del proyecto corrió a cargo de la edil de Hacienda, María Mitre, y el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria. La primera hizo una defensa de las cifras récord del presupuesto y del impulso que supone en materia de inversión, para la consolidación de las empresas municipales y en materia de acción social y el segundo un reparto territorializado de las inversiones de su concejalía.