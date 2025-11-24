‘Ciencia y Tecnología en femenino’ inicia su 8º edición con la publicación del primer listado con 80 mujeres referentes de los parques científicos y tecnológicos

La iniciativa “Ciencia y Tecnología en Femenino”, impulsada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) junto con 19 de sus parques miembros (entre ellos, el Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón), inició la semana pasada su octava edición con la publicación del primer listado de mujeres STEAM referentes vinculadas a los parques científicos y tecnológicos españoles.

Este nuevo recurso, disponible en la web de APTE , reúne a 80 profesionales procedentes de 38 parques miembros, que desarrollan su labor en ámbitos tan diversos como la biomedicina, la ingeniería, la inteligencia artificial, la energía, la meteorología o la nanotecnología.

El objetivo de este listado es dar visibilidad a perfiles femeninos de referencia en el ámbito científico y tecnológico y acercar referentes reales a las nuevas generaciones, contribuyendo a reducir la brecha de género en las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

El acto de lanzamiento ha coincidido con la celebración de una sesión online inaugural en la que han participado cuatro mujeres destacadas del listado:

Aitziber L. Cortajarena, Profesora de Investigación Ikerbasque y Directora Científica en CIC biomaGUNE (Parque Tecnológico de Euskadi, Campus de Donostia);

Sofía Schneider, Vicepresidenta del área Data Platform South & Málaga Site Leader en Oracle (Málaga TechPark);

Tamara Fernández Fernández, Socia fundadora y Directora de Proyectos en Ingeniacity (Parque Científico Tecnológico de Gijón);

, Socia fundadora y Directora de Proyectos en (Parque Científico Tecnológico de Gijón); y Samira Khodayar Pardo, Directora del Área de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) (València Parc Tecnològic).

Durante el encuentro, las ponentes han compartido sus trayectorias profesionales y personales, han reflexionado sobre el impacto de la visibilidad femenina en la ciencia y la tecnología y han abordado los retos del liderazgo de las mujeres en los ecosistemas de innovación. En la sesión se ha destacado la importancia de generar referentes accesibles, fomentar entornos colaborativos y promover un liderazgo con propósito que acelere la transformación hacia una sociedad más igualitaria e innovadora.

Por su parte, las jornadas de la octava edición de Ciencia y Tecnología en femenino se desarrollará hasta febrero de 2026 y contarán con la participación activa de 19 parques científicos y tecnológicos miembros de APTE. Las actividades incluirán visitas escolares, talleres prácticos, exposiciones, ponencias y un concurso nacional centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre las exposiciones destacan “Mujeres que cambiaron el mundo” , que pone en valor a 35 pioneras de la ciencia y la tecnología, y “Mujeres que cambian el mundo” , que ya reúne a 252 profesionales vinculadas a los parques participantes. También se distribuirán las guías ilustradas ¿Qué quiero ser de mayor? y ¿Qué son las tecnologías disruptivas?, que muestran ejemplos de salidas profesionales STEAM.

Como novedad, el concurso nacional se centrará este año en el ODS 3 – Salud y bienestar, con el objetivo de promover proyectos que impulsen la calidad de vida y la salud de las personas.

El programa cuenta de nuevo con el apoyo de Hitachi Rail, uno de los principales fabricantes ferroviarios a nivel mundial, que patrocinará la clausura del proyecto y la entrega de premios, prevista para el 23 de abril de 2026.

Toda la información actualizada sobre la iniciativa, el listado de mujeres STEAM referentes, el calendario de jornadas y las bases del concurso ODS está disponible en la web oficial del proyecto y en los perfiles de APTE en redes sociales.