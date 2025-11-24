‘Ciencia y Tecnología en femenino’ inicia su 8º edición con la publicación del primer listado con 80 mujeres referentes de los parques científicos y tecnológicos
El objetivo es dar visibilidad a perfiles femeninos de referencia en el ámbito científico y tecnológico y acercar referentes reales a las nuevas generaciones, contribuyendo a reducir la brecha de género en las vocaciones STEAM
La iniciativa “Ciencia y Tecnología en Femenino”, impulsada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) junto con 19 de sus parques miembros (entre ellos, el Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón), inició la semana pasada su octava edición con la publicación del primer listado de mujeres STEAM referentes vinculadas a los parques científicos y tecnológicos españoles.
Este nuevo recurso, disponible en la web de APTE, reúne a 80 profesionales procedentes de 38 parques miembros, que desarrollan su labor en ámbitos tan diversos como la biomedicina, la ingeniería, la inteligencia artificial, la energía, la meteorología o la nanotecnología.
El objetivo de este listado es dar visibilidad a perfiles femeninos de referencia en el ámbito científico y tecnológico y acercar referentes reales a las nuevas generaciones, contribuyendo a reducir la brecha de género en las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).
El acto de lanzamiento ha coincidido con la celebración de una sesión online inaugural en la que han participado cuatro mujeres destacadas del listado:
- Aitziber L. Cortajarena, Profesora de Investigación Ikerbasque y Directora Científica en CIC biomaGUNE (Parque Tecnológico de Euskadi, Campus de Donostia);
- Sofía Schneider, Vicepresidenta del área Data Platform South & Málaga Site Leader en Oracle (Málaga TechPark);
- Tamara Fernández Fernández, Socia fundadora y Directora de Proyectos en Ingeniacity (Parque Científico Tecnológico de Gijón);
- y Samira Khodayar Pardo, Directora del Área de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) (València Parc Tecnològic).
Durante el encuentro, las ponentes han compartido sus trayectorias profesionales y personales, han reflexionado sobre el impacto de la visibilidad femenina en la ciencia y la tecnología y han abordado los retos del liderazgo de las mujeres en los ecosistemas de innovación. En la sesión se ha destacado la importancia de generar referentes accesibles, fomentar entornos colaborativos y promover un liderazgo con propósito que acelere la transformación hacia una sociedad más igualitaria e innovadora.
Por su parte, las jornadas de la octava edición de Ciencia y Tecnología en femenino se desarrollará hasta febrero de 2026 y contarán con la participación activa de 19 parques científicos y tecnológicos miembros de APTE. Las actividades incluirán visitas escolares, talleres prácticos, exposiciones, ponencias y un concurso nacional centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Entre las exposiciones destacan “Mujeres que cambiaron el mundo”, que pone en valor a 35 pioneras de la ciencia y la tecnología, y “Mujeres que cambian el mundo”, que ya reúne a 252 profesionales vinculadas a los parques participantes. También se distribuirán las guías ilustradas ¿Qué quiero ser de mayor? y ¿Qué son las tecnologías disruptivas?, que muestran ejemplos de salidas profesionales STEAM.
Como novedad, el concurso nacional se centrará este año en el ODS 3 – Salud y bienestar, con el objetivo de promover proyectos que impulsen la calidad de vida y la salud de las personas.
El programa cuenta de nuevo con el apoyo de Hitachi Rail, uno de los principales fabricantes ferroviarios a nivel mundial, que patrocinará la clausura del proyecto y la entrega de premios, prevista para el 23 de abril de 2026.
Toda la información actualizada sobre la iniciativa, el listado de mujeres STEAM referentes, el calendario de jornadas y las bases del concurso ODS está disponible en la web oficial del proyecto y en los perfiles de APTE en redes sociales.
- Sesión 11 de noviembre
- Listado mujeres STEAM referentes en los PCTs de APTE
- Calendario de jornadas confirmadas
- Más información sobre el proyecto
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón
- María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo
- Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
- Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
- Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: se enfrentaban a penas de 42 años de prisión
- Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral
- El regreso más esperado de El Chaflán en Gijón: 'Tenía ganas de abrir la barra donde tantas veces estuve