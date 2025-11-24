El colegio de Educación Especial de Castiello expone en el Conseyu

El espacio Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón acogerá, del 26 de noviembre al 11 de diciembre, una exposición del proyecto "Aulas Verdes" desarrollado en el colegio de Educación Especial de Castiello de Bernueces. Una iniciativa que tiene como lema "Educar en la naturaleza, con la naturaleza y para la naturaleza". En la muestra se podrán ver los trabajos elaborados por el alumnado, como infografías, fotografías y vídeos.

Desde una perspectiva ecosocial y través de una metodología basada en la "Pedagogía Verde", en la línea de los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y aprovechando los espacios exteriores del centro, el proyecto busca favorecer el acercamiento de los alumnos a la naturaleza, integrando estas actividades en el trabajo diario de aula e implicando a toda la comunidad educativa. Una de las principales actividades del proyecto es la certificación de cada clase como "aula verde", para lo cual superan retos realizados con elementos de la naturaleza.

El colegio aboga con esta exposición por "concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno natural y promover una sociedad más sostenible, inclusiva e igualitaria". Se podrá visitar de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.