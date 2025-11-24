Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio de Educación Especial de Castiello expone en el Conseyu

S. G.

Gijón

El espacio Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón acogerá, del 26 de noviembre al 11 de diciembre, una exposición del proyecto "Aulas Verdes" desarrollado en el colegio de Educación Especial de Castiello de Bernueces. Una iniciativa que tiene como lema "Educar en la naturaleza, con la naturaleza y para la naturaleza". En la muestra se podrán ver los trabajos elaborados por el alumnado, como infografías, fotografías y vídeos.

Desde una perspectiva ecosocial y través de una metodología basada en la "Pedagogía Verde", en la línea de los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y aprovechando los espacios exteriores del centro, el proyecto busca favorecer el acercamiento de los alumnos a la naturaleza, integrando estas actividades en el trabajo diario de aula e implicando a toda la comunidad educativa. Una de las principales actividades del proyecto es la certificación de cada clase como "aula verde", para lo cual superan retos realizados con elementos de la naturaleza.

El colegio aboga con esta exposición por "concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno natural y promover una sociedad más sostenible, inclusiva e igualitaria". Se podrá visitar de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
  2. Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón
  3. María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo
  4. Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
  5. Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
  6. Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: se enfrentaban a penas de 42 años de prisión
  7. Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral
  8. El regreso más esperado de El Chaflán en Gijón: 'Tenía ganas de abrir la barra donde tantas veces estuve

La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto

La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto

Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas

El Musel alega que las constructoras no se beneficiaron de los sobrecostes para cuestionar que la Comisión Europea esté planteando la revocación parcial de las subvenciones

La acción contra el ruido de vecinos y mascotas en Gijón: más multas y por faltas de más gravedad

Nuevo césped para los campos de La Braña Sur y El Tragamón

Nueva modificación de puestos de trabajo en la Fundación de Cultura

La asociación "Los 16 de Cenero" agasaja a sus mayores

Las guerreras K-Pop en concierto en la Feria

Tracking Pixel Contents