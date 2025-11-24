Detectado un foco de gripe aviar en el parque Isabel la Católica de Gijón: este es el origen y puede haber tres casos más

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha confirmado la detección de un foco urbano de gripe aviar en el parque de Isabel La Católica de Gijón. El caso se ha notificado ya al Registro de Animales Sospechosos y Enfermos (RASVE) y, de momento, se circunscribe al positivo de una oca hallada muerta en el recinto. Están pendientes los resultados de los análisis practicados a otras tres aves también encontradas sin vida en la misma zona.

Se trata del segundo foco de gripe aviar detectado en Asturias, después de que el pasado mes de agosto se confirmara el positivo de un ave silvestre en Ribadesella. Desde las primeras sospechas, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Gijón han trabajado “de forma conjunta y coordinada”, en contacto permanente, para garantizar una actuación “rápida y eficaz”, según trasladan fuentes oficiales. Los servicios técnicos del parque aplicaron de inmediato las medidas de prevención de riesgos laborales para los trabajadores, reforzaron la vigilancia sobre la población de aves y establecieron controles específicos para detectar de forma temprana ejemplares enfermos o muertos.

En determinadas zonas del parque se han implantado, además, medidas de bioseguridad para reducir al máximo el contacto directo de las aves con otras especies silvestres y con la población general.