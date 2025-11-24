Detectado un foco de gripe aviar en el parque Isabel la Católica de Gijón: este es el origen y puede haber tres casos más
Tras el positivo de un ave en Ribadesella, Asturias suma un segundo foco de gripe aviar y las autoridades han puesto en marcha medidas de bioseguridad en el parque gijonés
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha confirmado la detección de un foco urbano de gripe aviar en el parque de Isabel La Católica de Gijón. El caso se ha notificado ya al Registro de Animales Sospechosos y Enfermos (RASVE) y, de momento, se circunscribe al positivo de una oca hallada muerta en el recinto. Están pendientes los resultados de los análisis practicados a otras tres aves también encontradas sin vida en la misma zona.
Se trata del segundo foco de gripe aviar detectado en Asturias, después de que el pasado mes de agosto se confirmara el positivo de un ave silvestre en Ribadesella. Desde las primeras sospechas, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Gijón han trabajado “de forma conjunta y coordinada”, en contacto permanente, para garantizar una actuación “rápida y eficaz”, según trasladan fuentes oficiales. Los servicios técnicos del parque aplicaron de inmediato las medidas de prevención de riesgos laborales para los trabajadores, reforzaron la vigilancia sobre la población de aves y establecieron controles específicos para detectar de forma temprana ejemplares enfermos o muertos.
En determinadas zonas del parque se han implantado, además, medidas de bioseguridad para reducir al máximo el contacto directo de las aves con otras especies silvestres y con la población general.
Suscríbete para seguir leyendo
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón
- María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo
- Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
- Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
- Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: se enfrentaban a penas de 42 años de prisión
- Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral
- El regreso más esperado de El Chaflán en Gijón: 'Tenía ganas de abrir la barra donde tantas veces estuve